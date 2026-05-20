99 Sushi Bar & Restaurant prosigue con su expansión internacional con su desembarco en Budapest

99 Sushi Bar & Restaurant - 99 SUSHI BAR & RESTAURANT

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

99 Sushi Bar & Restaurant, referente de la alta gastronomía japonesa, prosigue con su expansión internacional con la apertura de su primer restaurante en Europa Central, concretamente, en The St. Regis Budapest (Marriott International), según informa en un comunicado.

El nuevo restaurante está ubicado en el histórico Klotild Palace, ícono arquitectónico de estilo neobarroco de 1902 y uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y protegido por la Unesco.

Esta apertura supone un paso estratégico más en la expansión internacional de 99 Sushi Bar & Restaurant, una marca fundada en España en 2005 y que ya cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Marbella, Rabat, Abu Dhabi, Dubái, Mónaco y ahora Budapest.

El consejero delegado de Ninety Nine SB Investment LLC, Jaime Castañeda, se ha congratulado de esta nueva apertura. "En Sushi Bar creemos que cada apertura debe formar parte del alma de una ciudad. Por eso elegimos cuidadosamente los enclaves más emblemáticos y vibrantes de cada destino y es un verdadero privilegio iniciar esta nueva etapa junto a una marca como Marriott International, dentro del extraordinario St. Regis Budapest", ha señalado.

"Esta apertura representa mucho más que la llegada de Sushi Bar a una de las capitales más importantes de Europa, simboliza el comienzo de una alianza estratégica con una firma icónica. Estamos convencidos de que, de la mano de St. Regis, crearemos una propuesta que conquistará Budapest", ha subrayado.

La dirección culinaria del proyecto está liderada por Thinus van der Westhuizen, Culinary Director de Ninety Nine SB Investment L.L.C., cuya trayectoria internacional se ha desarrollado entre Sudáfrica, Europa y Oriente Medio. Bajo su supervisión, el restaurante insignia de la marca en Abu Dhabi ha sido reconocido con una estrella Michelin durante varios años consecutivos.

En todas sus ubicaciones, 99 Sushi Bar ofrece una experiencia elevada centrada en el omakase, definida por una técnica meticulosa, creaciones de nigiri exclusivas y un compromiso absoluto con la calidad. Actualmente, la marca continúa expandiéndose por las principales capitales internacionales, consolidando su reputación como referente de la alta gastronomía japonesa de lujo.