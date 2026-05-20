Abierta la consulta pública sobre la propuesta de Ley de Redes Digitales de la Comisión Europea

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, participa en el Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, en La Llotja de Mar, a 14 de mayo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto una consulta con el fin de recabar opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea de regulación del sector de las telecomunicaciones, la Digital Networks Act (DNA) o Ley de Redes Digitales, según ha informado este miércoles en un comunicado.

El proyecto normativo fue presentado el pasado mes de enero como un nuevo marco europeo para las redes digitales y las infraestructuras de conectividad y tiene como objetivo crear un marco jurídico simplificado y más armonizado.

Surge después de que diversos análisis estratégicos de alto nivel --como el informe Letta, el informe Draghi, el informe Niinistö y la Comunicación "Brújula para la Competitividad"-- hayan subrayado que las infraestructuras digitales avanzadas constituyen un elemento esencial para la competitividad económica, la autonomía estratégica, la seguridad y la resiliencia de la Unión Europea (UE).

La propuesta de la Comisión parte de la constatación de diversos desafíos estructurales que limitan la capacidad de la Unión Europea para desarrollar un ecosistema digital competitivo, integrado y resiliente.

Para afrontarlos, la Ley de Redes Digitales propone unas medidas que pasan por reforzar un mercado único de la conectividad, lograr la simplificación normativa y administrativa, impulsar la innovación en el ecosistema digital más amplio y reforzar la resiliencia.

Además, propone que el mecanismo común para seleccionar las comunicaciones por satélite paneuropeas incorporará criterios centrados en la seguridad y la resiliencia.

La consulta está publicada en la web del Ministerio y se podrán presentar contribuciones hasta el 12 de junio.