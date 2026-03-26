Los accionistas de Warner Bros Discovery votarán el 23 de abril su fusión con Paramount Skydance

Archivo - Logo de Warner Bros Discovery - WARNER BROS. DISCOVERY - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) han sido convocados el próximo 23 de abril en junta extraordinaria para aprobar la adquisición de la compañía por parte de Paramount Skydance (PSK) en una transacción de 110.000 millones de dólares (94.920 millones).

"El consejo de administración de WBD recomienda unánimemente a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount", indica.

En la convocatoria de la junta extraordinaria, la matriz de HBO Max recuerda que, según los términos del acuerdo de fusión con Paramount, alcanzado a finales del pasado mes de febrero, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de WBD que posean.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD.

Entre las últimas mejoras que introdujo Paramount a su propuesta inicial de adquisición destaca la inclusión de una comisión de demora que supondría el pago de 0,25 dólares por acción en efectivo adicional para los accionistas de WBD por cada trimestre que la transacción planteada no se haya cerrado y que comenzaría a devengarse a partir del 1 de enero de 2027.

De este modo, Warner apunta en su carta a los accionistas que, en caso de que la transacción no se haya cerrado antes del 30 de septiembre de 2026, los accionistas de WBD recibirán una comisión de 0,25 dólares por acción por trimestre hasta el cierre.

"El consejo de administración de WBD se ha guiado por el principio fundamental de asegurar una transacción que maximice el valor de nuestros activos emblemáticos y brinde la mayor certeza posible a nuestros accionistas", declaró Samuel A. Di Piazza, presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery.

"Esta histórica transacción con Paramount no solo logra eso, sino que también ampliará las opciones para el consumidor y generará nuevas oportunidades para el talento creativo", añadió.

De su lado, David Zaslav, consejero delegado de Warner Bros. Discovery, afirmó que la transacción "es la culminación" del riguroso proceso del consejo para maximizar el valor de la cartera de activos de la empresa. "Estamos trabajando estrechamente con Paramount para cerrar la transacción y brindar sus beneficios a todos los interesados", añadió.