Adidas celebra en la Bolsa de Fráncfort el histórico éxito de sus atletas en el maratón de Londres

26 April 2026, United Kingdom, London: Sabastian Sawe stands next to the timer after setting a new world record during the 2026 TCS London Marathon. Photo: John Walton/PA Wire/dpa - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Adidas arrancaban la sesión de este lunes en la Bolsa de Fráncfort con subidas de casi el 2%, después de que dos atletas de la firma alemana de material deportivo se convirtieran ayer en Londres en los primeras seres humanos capaces de completar un maratón oficial en menos de 2 horas.

El atleta keniano Sabastian Sawe ganó este domingo el maratón de Londres con un nuevo récord mundial de 1:59:30, lo que le convierte en la primera persona en bajar de las dos horas en una prueba oficial, mientras que el segundo clasificado, el etíope Yomif Kejelcha, logró también bajar de la histórica barrera al entrar con un tiempo de 1:59:41.

En octubre de 2019, el keniano Eliud Kipchoge había conseguido bajar de las 2 horas en Viena (1:59:40), en el evento 'INEOS 1:59 Challenge', pero el registro no se validó por no tratarse de una prueba oficial de World Athletics, por contar con 'liebres' que se turnaban para mantener el ritmo y por entregarse bebidas en bicicleta, fuera de los puntos habituales de avituallamiento.

Por su parte, la atleta etíope Tigst Assefa logró el triunfo este domingo en Londres con una marca de 2:15:40, batiendo por diez segundos el récord del mundo en una prueba exclusivamente de mujeres, aunque lejos de la plusmarca mundial en carrera mixta, en poder de la keniana Ruth Chepngetich desde el maratón de Chicago de 2024.

"Los tres atletas lucieron las nuevas Adidas 'Adizero Adios Pro Evo 3'", ha celebrado el fabricante alemán de prendas y material deportivo tras el triunfo de los atletas en Londres.

En este sentido, la multinacional de las tres bandas destacó la colaboración del equipo de innovación de Adidas con Sabastian, Tigst y Yomif para ofrecer una gama inigualable de productos innovadores para correr que respaldaran este momento histórico, incluyendo los pantalones cortos Techfit+ Endurance y la camiseta sin mangas Climacool+ que usaron Sabastian y Tigist, así como el traje Techfit+ Endurance que usó Yomif.

"La familia Adidas está increíblemente orgullosa de los logros históricos de Sabastian y Tigist, que marcan los mejores tiempos jamás registrados en un maratón", ha comentado Patrick Nava, director general de Adidas Running.

Las acciones de Adidas llegaban a subir hasta un 1,90% en la apertura de la Bolsa de Fráncfort, aunque en lo que va de año su cotización acumula una caída del 17%. La firma germana tiene previsto publicar este miércoles sus resultados del primer trimestre de 2026.