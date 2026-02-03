Aedas Homes amortiza una emisión de obligaciones de 325 millones de euros

Promoción de Aedas Homes en Valencia - AEDAS HOMES

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aedas Homes ha completado la amortización de una emisión de obligaciones de 325 millones de euros, realizada el 21 de mayo de 2021 al 4% y que estaba admitida a negociación en el Global Exchange Market de la bolsa irlandesa.

También ha cancelado el contrato de crédito sindicado 'revolving' suscrito ese mismo día por un importe máximo de 55 millones de euros, del que todavía no había dispuesto fondos, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos empleados para la amortización proceden de la nueva emisión de obligaciones sénior que anunció el pasado 14 de enero, por un importe nominal de 262 millones de euros, que ha sido suscrita este martes.

La compañía ha solicitado la admisión a negociación de la nueva emisión en el Vienna MTF (sistema multilateral de negociación operado por la Bolsa de Valores de Viena).