Airbus se adjudica el contrato para diseñar y construir el satélite de medición eólica Aeolus-2 de la ESA

Aeolus 2. - AIRBUS

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La división de defensa y espacio de Airbus ha firmado el contrato inicial para el diseño y la construcción del satélite de medición del viento Aeolus-2, de la Agencia Espacial Europea (ESA), en una ceremonia celebrada en la sede de la ESA en el Reino Unido, ECSAT, en Harwell.

El Aeolus-2 será el sucesor del primer satélite de medición del viento Aeolus, construido por Airbus y lanzado en 2018, según ha indicado la empresa en un comunicado este jueves, que ha resaltado que el primer modelo proporcionó los primeros perfiles verticales del viento en alta resolución obtenidos desde el espacio.

Este hito permitió una mejora del 4% en las previsiones meteorológicas numéricas y aumentó la precisión de los modelos de predicción meteorológica global.

MÁS PRECISIÓN EN LA PREDICCIÓN METEOROLÓGICA

La directora de programas de observación de la Tierra de la ESA, Simonetta Cheli, ha afirmado que Aeolus "superó las expectativas y demostró el impacto transformador que las observaciones del viento desde el espacio pueden tener en la predicción meteorológica".

"Aeolus-2 representa la evolución natural de ese logro: desde la investigación pionera hasta un servicio operativo que beneficiará a los ciudadanos y a las empresas de todo el mundo", ha añadido, destacando que "les complace conceder la autorización para seguir adelante, lo que supone un hito importante para garantizar que Europa se mantenga a la vanguardia de la observación atmosférica y la innovación meteorológica".

De su lado, la ministra de Espacio del Reino Unido, Liz Lloyd, ha asegurado que el Reino Unido ha estado "a la vanguardia de la predicción meteorológica por satélite desde la misión original de Aeolus, y le complace enormemente que Airbus Defence and Space en el Reino Unido vuelva a desempeñar un papel protagonista en este nuevo capítulo".

"Aeolus-2 aportará beneficios reales a la población de todo el Reino Unido, desde previsiones meteorológicas más precisas que protejan vidas y comunidades, hasta los puestos de trabajo altamente cualificados que se derivan de ser un socio clave en los programas de ciencia espacial más ambiciosos de Europa", ha celebrado.

DATOS PARA COMPRENDER EL CAMBIO CLIMÁTICO A LARGO PLAZO

Por otra parte, Airbus ha explicado que los datos de Aeolus, que permaneció en órbita hasta 2023, mejoraron la precisión de los modelos de predicción meteorológica global y proporcionaron datos para comprender la circulación atmosférica y el cambio climático a largo plazo.

Aeolus-2 también estará equipado con otro lidar Doppler pionero para la medición del viento, con láseres ultravioleta, que barrerá desde el suelo hasta una altura de 30 kilómetros (km) realizando mediciones cada 0,01 segundos, cubriendo todo el planeta cada siete días. Además, contará con un detector adicional para medir los aerosoles en la atmósfera.

La compañía europea ha subrayado que el primer satélite Aeolus contribuyó a mejorar el conocimiento sobre los huracanes y sobre cómo se desplaza el polvo volcánico en la alta atmósfera, al tiempo que mejoró la disponibilidad de datos en los polos y en el ecuador, reduciendo el error medio entre las predicciones y las observaciones en más de un 4%.

En concreto, la luz de los láseres del Aeolus rebota en pequeñas partículas, como el polvo, el hielo y las gotas de agua, y la luz dispersada que recoge el telescopio revela la velocidad y la dirección del viento basándose en el desplazamiento Doppler de las partículas.

El Aeolus-2 está siendo desarrollado por la ESA en colaboración con la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos y beneficiará a los principales centros meteorológicos, entre ellos la Oficina Meteorológica del Reino Unido y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Aeolus-2, que se situará en una órbita a 450 km de altitud y tendrá una vida útil de 5,5 años, dará 15 vueltas a la Tierra al día y enviará datos a los usuarios en un plazo de 120 minutos desde la medición más antigua de cada órbita.