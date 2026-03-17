Aldesa construirá un tanque de almacenamiento de fuelóleo en Polonia por 10,5 millones

Tanques - ALDESA

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aldesa se ha adjudicado un nuevo contrato de Oil&Gas en Polonia para PERN, la principal empresa operadora de oleoductos en el país, valorado en 10,5 millones de euros, informó la compañía.

En concreto, el grupo especializado en infraestructuras, energías renovables, soluciones tecnológicas y concesiones ejecutará para PERN la construcción de un tanque de almacenamiento de fuelóleo en Koluszki.

El proyecto incluye el desarrollo de un tanque con capacidad de 33.000 metros cúbicos, junto con la infraestructura asociada, y permitirá elevar la capacidad total de la instalación desde los 439.000 hasta los 472.000 metros cúbicos.

Esta ampliación contribuirá a mejorar la eficiencia operativa del complejo y a reforzar la red logística de combustibles en el centro del país.

Con este contrato, Aldesa consolida su presencia en el mercado polaco, uno de los más dinámicos de Europa Central, y refuerza su posicionamiento en el desarrollo de infraestructuras para el sector energético.