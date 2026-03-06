Anthropic acudirá a los tribunales tras su inclusión en la 'lista negra' del Pentágono

Archivo - Claude Sonnet 4.5. - ANTHROPIC. - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Anthropic buscará en los tribunales impugnar la decisión del Departamento de Guerra de Estados Unidos de designar a la 'startup' de IA detrás del chatbot 'Claude' como un riesgo para la cadena de suministro, según ha confirmado la empresa dirigida por Dario Amodei.

La compañía ha confirmado que el pasado miércoles recibió una carta del Departamento de Guerra formalizando su designación como "un riesgo para la cadena de suministro de Estados Unidos".

"No creemos que esta acción sea legalmente válida y no vemos otra opción que impugnarla en los tribunales", ha respondido el CEO de Anthropic.

En este sentido, la empresa subraya que, incluso suponiendo que la designación fuera legalmente válida, la gran mayoría de sus clientes no se ven afectados por la medida, ya que se aplica solo al uso de 'Claude' por parte de los clientes como parte directa de los contratos con el Departamento de Guerra, no a todo uso del 'chatbot' por parte de los clientes que tienen dichos contratos.

"La carta del Departamento tiene un alcance limitado, debido a que la ley pertinente (10 USC 3252) también lo es", sostiene Amodei, para quien esta designación de riesgo en la cadena de suministro "no limita (ni puede limitar)" el uso de 'Claude' ni las relaciones comerciales con Anthropic si no están relacionadas con sus contratos específicos con el Departamento de Guerra.

"Su objetivo es proteger al Gobierno, no sancionar a un proveedor", ha defendido.

"No creemos, ni nunca hemos creído, que sea responsabilidad de Anthropic ni de ninguna empresa privada participar en la toma de decisiones operativas; esa es la función de las fuerzas armadas", añade el directivo, reiterando que las únicas preocupaciones de Anthropic han sido sus excepciones sobre armas totalmente autónomas y vigilancia doméstica masiva.