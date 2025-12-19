Arabia Saudí crea su 'campeón nacional' de centros de datos para IA con una 'joint venture' entre STC y Humain

Archivo - Centro de datos - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Arabia Saudí ha creado su 'campeón nacional' para desarrollar y operar centros de datos centrados en inteligencia artificial (IA) a través de una 'joint venture' entre STC y Humain, dos compañías controladas por Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano del país.

Humain tendrá el control de la nueva empresa a través de su filial Center3, que ostentará el 51% del capital, mientras que STC, que es uno de los principales accionistas de Telefónica con una participación cercana al 10%, tendrá el 49% restante.

"La empresa conjunta tiene como objetivo desarrollar infraestructura avanzada con una alta capacidad operativa de hasta 1 gigavatio (GW) para operar centros de datos, comenzando con una capacidad inicial de hasta 250 megavatios (MW)", ha detallado STC en un comunicado.

La teleco saudí espera un "impacto financiero positivo" con esta operación, aunque ha indicado que todavía no puede cuantificarlo debido a que dependerá de los planes del proyecto y de los requerimientos de inversión.

En este contexto, cabe destacar que el pasado noviembre Humain --de la que Aramco, la petrolera estatal saudí posee una participación "minoritaria significativa"-- amplió sus acuerdos de colaboración con las estadounidenses Nvidia, Amazon Web Services y xAI.

Lanzada en mayo de 2025, Humain desarrolla capacidades integrales de IA con centros de datos, infraestructura de alto rendimiento, plataformas en la nube y modelos avanzados de IA.

En cuanto a ese último aspecto, desarrolla 'ALLAM', uno de los modelos de lenguaje (LLM, 'large language model', en inglés) de IA en árabe más potentes del mundo, un proyecto similar al modelo 'ALIA' en España.