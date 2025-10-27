Asedas pide a CE un protocolo de seguridad tras pérdidas de 53 millones en supermercados por el apagón

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general técnico de Asedas y consejero en el Comité Económico y Social Europeo, Felipe Medina, ha propuesto a la Comisión Europea un protocolo de seguridad ante situaciones de emergencia, después de que los supermercados perdieran más de 53 millones de euros en retirar producto durante el apagón que afectó a España el pasado 28 de abril.

En concreto, Medina ha hecho esta petición durante su intervención en la séptima sesión del EFSCM (European Food Security Crisis Mechanism; en español, Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante Crisis de Seguridad Alimentaria) para trasmitir la experiencia vivida por la distribución de alimentación en España durante el apagón.

La falta de suministro eléctrico amenazó seriamente la cadena de frío y provocó pérdidas por retirada de producto de más de 53 millones de euros en los supermercados, a pesar de que muchas empresas utilizaron generadores de reserva para mantener su funcionamiento el máximo tiempo posible, otras se vieron obligadas a cerrar las tiendas, y todas experimentaron daños económicos y operativos.

De esta forma y tras esta experiencia, la enseñanza es la necesidad de contar con un protocolo de "acción claro" para situaciones excepcionales, que garantice una "buena y rápida coordinación entre las administraciones públicas y la cadena agroalimentaria", ha asegurado Medina.

En este marco, la prioridad es el reconocimiento del "carácter estratégico" del sector alimentario, como el responsable de garantizar el acceso de la población a la alimentación. Esto implica considerarlo preferente en situaciones críticas -falta de suministro eléctrico, desastres naturales u otros- para que las autoridades públicas faciliten el funcionamiento de las empresas.

Así, los objetivos de este protocolo serían garantizar la seguridad de los ciudadanos asegurando el acceso a necesidades básicas, como la alimentación; afianzar la continuidad del suministro de alimentos y productos de higiene, lo que incluye la distribución desde el punto de origen a las tiendas, así como centros logísticos y carreteras; proteger la integridad del transporte y de los trabajadores y su acceso a las zonas afectadas, y, por último, transmitir tranquilidad a la población para evitar comportamientos de acaparamiento que dificulten el suministro normal de los productos, así como alertas innecesarias, inseguridad, reacciones desproporcionadas o actos delictivos.

Medina ha sugerido, además, algunas cuestiones prácticas que debería incluir este documento, como la activación de canales de comunicación preferentes entre las empresas, las asociaciones representativas y las autoridades; el reforzamiento automático y urgente de la presencia de cuerpos de seguridad en puntos críticos como los centros logísticos; y la seguridad en las rutas de distribución de la totalidad de la cadena de suministro con un signo distintivo que facilite la libre circulación, entre otros.