Avatel propone a los sindicatos un ERE para 302 empleados, un 25% de la plantilla de los centros afectados

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se ha constituido la mesa de negociación para el expediente de regulación de empleo (ERE) en Avatel y la empresa ha propuesto una afectación inicial de 302 trabajadores, lo que supone un 25% de los 1.195 efectivos que componen la plantilla de los centros afectados por este proceso de despido colectivo, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

La compañía ha alegado causas organizativas y productivas para acometer este despido colectivo, si bien se prevé que, como es habitual en este tipo de procesos, el volumen de afectación se reduzca a medida que avancen las negociaciones.

La empresa arrancó hace dos semanas, el pasado 7 de enero, el proceso para este despido colectivo al comunicar de manera oficial a la representación legal de los trabajadores y a la plantilla de los centros sin representación la apertura de dicho proceso.

El número de trabajadores en los centros de Avatel incluidos en el proceso despido colectivo es de 1.195 personas, por lo que el volumen de plantilla afectada por la propuesta inicial de la empresa para el ERE se sitúa en el 25%.

En junio de 2024, Avatel Telecom ya alcanzó un acuerdo con los sindicatos para ejecutar un ERE que afectó a un máximo de 674 empleados del total de 1.886 que había en toda España, lo que supuso un 21% menos que las 849 plazas inicialmente planteadas.

El pacto se cerró con unas condiciones compensatorias de 33 días por año trabajado --35 para quienes se acogiesen de forma voluntaria-- con un máximo de 24 mensualidades.

Las salidas voluntarias se incentivaron con una prima de adscripción de 1.200 euros y la empresa y los sindicatos acordaron también medidas para facilitar la recolocación de los afectados.