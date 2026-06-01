Avatel Telecom firma acuerdo mayorista con MasOrange que le permitirá cubrir el 95% del territorio nacional

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MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Avatel Telecom ha firmado un acuerdo mayorista con MasOrange que entrará en vigor de este lunes, 1 de junio, y que permitirá a la compañía ampliar de forma sustancial su huella comercial, alcanzando una cobertura potencial cercana al 95% del territorio nacional.

Gracias a este acuerdo, Avatel da un paso en su estrategia de crecimiento y consolidación, reforzando su presencia en las principales ciudades españolas y ampliando significativamente su capacidad para ofrecer servicios de telecomunicaciones en todo el país.

La operación supone un hito en la evolución de la compañía, que en los últimos años ha construido una posición diferencial en zonas rurales y semiurbanas mediante una fuerte apuesta por la proximidad, la calidad de servicio y la inversión en infraestructuras.

La ampliación de la huella comercial representa un avance estratégico en el modelo de crecimiento de Avatel, que incrementa de forma notable su mercado potencial apoyándose en acuerdos mayoristas que le permiten ganar escala y competitividad de forma eficiente.

Este movimiento se produce en un momento clave para el sector de las telecomunicaciones en España, marcado por la consolidación empresarial y por una creciente necesidad de optimizar costes, ganar dimensión y ofrecer propuestas de valor diferenciadas al cliente.

En paralelo, Avatel mantiene su hoja de ruta para 2026 orientada a la transformación operativa mediante tecnología e inteligencia artificial (IA), con el despliegue progresivo de agentes de IA en áreas de atención al cliente y operaciones de red para buscar la satisfacción del cliente a través de una atención más personalizada.

Con esta estrategia, Avatel continúa avanzando en su objetivo de consolidarse como uno de los operadores más innovadores del mercado español, combinando crecimiento, tecnología y cercanía al cliente como pilares de su propuesta de valor.