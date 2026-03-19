Ávoris pone en marcha un programa formativo sobre innovación para empleados del grupo

Ávoris pone en marcha un Ávoris Innova, un programa formativo sobre innovación para empleados del grupo. - ÁVORIS

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ávoris ha puesto en marcha Ávoris Innova, un programa formativo sobre innovación, enmarcado en Ávoris Travel School y respaldado académicamente por el ICEMD, el Instituto de Innovación del ESIC, que arranca su primera edición con 30 empleados seleccionados de distintas marcas del grupo.

A lo largo de la formación, entre las metas destacan que los participantes aprenden a "identificar retos y oportunidades de negocio, integrar metodologías de innovación en su trabajo habitual y desarrollar soluciones creativas y viables para casos reales de la compañía".

El programa también profundizará en áreas como la inteligencia artificial aplicada, la estrategia de datos y los nuevos modelos de gestión.

Uno de los contenidos centrales del programa será el Ávoris InnovAction Challenge, en el que, durante dos días completos, los equipos participantes, con apoyo metodológico y mentorías, trabajarán para generar soluciones innovadoras y presentarlas ante el comité de innovación, de las cuales las mejores propuestas serán premiadas.

El programa se completa con los Ávoris Innova Talks, conversaciones con expertos en nuevas metodologías y especialistas del sector pensadas para integrar la cultura de innovación entre todos los profesionales.

Para acceder al programa, todos los profesionales interesados fueron invitados a presentar retos o soluciones reales a problemas concretos de su día a día. Entonces, un comité de innovación evaluó las candidaturas y seleccionó a los 30 participantes de esta primera edición, procedentes de diferentes marcas del ecosistema Ávoris.

"Ávoris Innova no es un proyecto cerrado, es un laboratorio vivo de ideas. Nace de la convicción de que la innovación real está en las personas que conocen el negocio desde dentro y tienen algo que aportar sobre cómo mejorarlo", ha resaltado la responsable de Cultura y Diversidad de Ávoris, Eva Chaparro.