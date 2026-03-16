Azkoyen refuerza su negocio de seguridad con la compra de la suiza Primion AG por 2,3 millones

Sede de Grupo Azkoyen. - AZKOYEN

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La filial alemana de Azkoyen, primion Technology GmbH, ha adquirido el 100% del capital social de Primion AG, con domicilio en Tuggen (Suiza). El importe total de la transacción asciende a 2.072.000 francos suizos, equivalentes a aproximadamente 2,3 millones de euros, y se ha satisfecho conforme a los términos habituales en este tipo de operaciones, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía suiza comercializa en ese mercado las soluciones de control de accesos y gestión de personal desarrolladas por la filial alemana del grupo navarro.

El contrato de compraventa se suscribió el jueves 12 y el cierre de la compra se ha producido este lunes.

Azkoyen enmarca esta operación dentro de su estrategia de crecimiento y señala que la adquisición refuerza su posicionamiento en las líneas de negocio de Time & Security en el mercado suizo.