Bank of America mejora la recomendación sobre Aena y eleva su precio objetivo a 30,5 euros

Viajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bank of America (BofA) ha mejorado la recomendación sobre Aena de "neutral" a "compra" y ha elevado el precio objetivo de sus acciones hasta los 30,5 euros, frente a los 25,5 euros anteriores, al considerar que el gestor aeroportuario mantiene un elevado potencial de crecimiento del tráfico aéreo y previsiones positivas para el resto del año.

En un informe difundido este martes, la entidad estima un potencial de rentabilidad total para el accionista del 17% y destaca la fortaleza del modelo de negocio de Aena, apoyado en una red de infraestructuras de larga duración, un bajo nivel de endeudamiento y el peso de España como segundo país más visitado del mundo, con más del 80% de los turistas internacionales llegando por vía aérea.

Una de las causas por las que BofA ha elevado su precio objetivo de Aena es porque considera que la próxima definición del marco regulatorio aeroportuario, con la publicación del documento 'DORA III' prevista para septiembre, aportará mayor visibilidad al mercado y compensará el aumento de las inversiones y la reducción del flujo de caja libre prevista para los próximos años.

La entidad identifica además como principales catalizadores para la cotización los resultados del segundo trimestre, que Aena presentará el 29 de julio y que se espera que vayan acompañados de una mejora de las previsiones de tráfico y la actualización del plan de negocio durante el cuarto trimestre.

El banco también ha revisado al alza sus previsiones de beneficio por acción de Aena para el periodo 2026-2028, con incrementos de entre el 5% y el 8%, situándose entre un 3% y un 4% por encima del consenso del mercado.

En cuanto a la evolución del tráfico, el informe señala que la mejora del contexto geopolítico y la normalización de los precios del combustible favorecen una mayor visibilidad para el sector aeroportuario.

Asimismo, destaca que los datos de capacidad de asientos apuntan a un crecimiento del 6,6% en el segundo semestre de 2026, por encima del de otros operadores aeroportuarios, aunque BofA mantiene una previsión más prudente del 3,5% y considera que existe margen para que la compañía revise al alza su previsión anual de tráfico.