Bayer alcanza un acuerdo por 6.119 millones a 21 años para resolver los litigios sobre el herbicida 'Roundup'

Archivo - Logo de Bayer en una de sus plantas en Alemania. - Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ha anunciado este martes un acuerdo por el que desembolsará 7.250 millones de dólares (6.119 millones de euros) para resolver todos los litigios actuales y futuros referidos a las supuestas propiedades cancerígenas del herbicida 'Roundup'.

Según ha informado en un comunicado, se ejecutarán pagos anuales a lo largo de un máximo de 21 años que irán menguando en el tiempo, lo que le permitirá a la compañía dotarse de "una mayor certeza y control" sobre los costes de las demandas a resolver.

"El acuerdo colectivo de conciliación propuesto, junto con el caso del Tribunal Supremo, ofrece una vía esencial para salir de la incertidumbre del litigio y nos permite dedicar toda nuestra atención a impulsar las innovaciones que constituyen el núcleo de nuestra misión: Salud para todos, hambre para nadie", ha afirmado el consejero delegado de Bayer, Bill Anderson.

"Este litigio y sus gastos ponen de relieve la necesidad de que el Supremo ofrezca orientación sobre una regulación clara para la agricultura estadounidense. Tanto el acuerdo como el caso del Supremo son necesarios para ayudar a poner fin a este contencioso de la forma más clara, segura y oportuna posible", ha añadido.

Esto se traducirá en una subida de los costes judiciales de los 7.800 millones de dólares (6.584 millones de euros) previstos en septiembre de 2025 hasta los 11.800 millones de dólares (9.960 millones de euros). En consecuencia, Bayer ha retrasado la publicación de sus resultados anuales de 2025 al 4 de marzo.

Además, según 'Bloomberg', Bayer ha llegado también a acuerdos separados por un valor de, al menos, 3.000 millones de dólares (2.532 millones de euros) por pleitos abiertos en Estados Unidos en los que antiguos usuarios de 'Roundup' culpan al producto de causarles un linfoma no Hodgkin.