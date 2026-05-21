Bimbo no presenta alternativas y mantiene los 86 despidos del ERE en su red de distribución y ventas en España

Archivo - Un camión de Bimbo, - Photogenic/M.A Santos - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Bimbo mantiene el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 86 trabajadores de su red de distribución y ventas en España y no ha presentado ninguna alternativa a la representación sindical en la tercera reunión de la mesa de negociación, según informa CCOO que considera que esta decisión es "totalmente arbitraria y desproporcionada".

En concreto, este nuevo ajuste de plantilla, el cuarto de la multinacional en seis años, afecta a la logística de los centros de trabajo de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia.

En la reunión, CCOO ha descartado los argumentos a los que ha recurrido la empresa y lamenta que no haya explorado ninguna alternativa que sea menos lesiva para los trabajadores. "Lleva a cabo un proyecto propio y voluntario que destrozará la vida a 86 familias", ha criticado el secretario general de CCOO en Bimbo, David García Hermana.

"La causa organizativa es autoimpuesta por Bimbo Donuts Iberia y la causa productiva se cae por su propio peso cuando el beneficio que obtiene con esta reorganización es prácticamente nulo", ha subrayado.

CCOO denuncia que Bimbo Donuts Iberia sigue desmantelando su red de distribución y ventas, ya que desde 2019 ha presentado cuatro expedientes de regulación de empleo de ámbito nacional sobre sus centros logísticos. Los últimos afectados son los de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia, mientras que hace unos años también cerró Bilbao y Zaragoza, tras poner sobre la mesa otros dos ajustes de ámbito local.

El sindicando ha señalado que la multinacional plantea ahora concentrar la logística de toda la Península en solo dos centros (Madrid y Barcelona), por lo que nada asegura la continuidad del resto de la red de distribución y venta que la compañía tiene en la península.