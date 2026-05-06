Bimbo prepara un nuevo ERE, el cuarto en seis años, que afecta a 86 trabajadores en España

Archivo - Un camión en la fábrica de Bimbo - David Matos - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Bimbo ultima un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España por causas organizativas que afectaría a cerca de 86 trabajadores en España, según ha informado CCOO en un comunicado.

En concreto, este nuevo ajuste de plantilla, el cuarto de la multinacional en seis años, afecta a la logística de los centros de trabajo de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia.

Empresa y sindicatos constituyeron ayer la mesa negociadora de este ERE y ahora tienen un mes para alcanzar un acuerdo. CCOO ha denunciado que Bimbo Donuts Iberia sigue desmantelando su red de distribución y ventas, ya que desde 2019 ha presentado cuatro expedientes de regulación de empleo de ámbito nacional sobre sus centros logísticos. Los últimos afectados son los de A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia, mientras que hace unos años también cerró Bilbao y Zaragoza, tras poner sobre la mesa otros dos ajustes de ámbito local.

El secretario general de CCOO en Bimbo, David García Hermana, ha reconocido que "nada hacía esperar esta medida" sobre todo después de que en abril, empresa y sindicatos firmaran un nuevo convenio colectivo y ni siquiera haya dado tiempo a pagar los atrasos y a actualizar los nuevos valores a las tablas salariales. "Esto roza la mala fe", ha lamentado García Hermana, antes de recordar que la "falta de sensibilidad" de la panificadora vuelve a quedar patente.

El sindicato ha advertido de que las "decisiones por cuentagotas" adoptadas por la empresa generan una "incertidumbre inasumible" para los trabajadores y señalado que esta situación ha generado un "clima laboral de mucha tensión y pone a la empresa a las puertas de un conflicto".

CCOO ha recordado que hace cuatro años Bimbo Donuts Iberia puso en marcha la concentración de sus delegaciones de ventas en un 'picking center' y ahora plantea concentrar la logística de toda la Península en solo dos centros (Madrid y Barcelona), por lo que nada asegura la continuidad del resto de la red de distribución y venta que la compañía tiene en España y Portugal.