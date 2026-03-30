Bruselas prepara un plan sobre fertilizantes y convoca de urgencia al sector ante el alza de costes agrarios

Archivo - El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, interviene en una rueda de prensa durante la Semana Verde en Berlín - Hannes P Albert/dpa - Archivo

BRUSELAS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado que prepara un "plan de acción sobre fertilizantes" para esta primavera y convocará una reunión "urgente" con el sector el próximo 13 de abril, en un contexto marcado por el fuerte encarecimiento de estos insumos y el impacto de las tensiones geopolíticas en los mercados agrícolas.

Así lo ha avanzado este lunes el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, tras la reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la UE, donde este asunto ha centrado buena parte del debate ante su efecto directo en los costes de producción.

"La guerra en Oriente Medio no ha hecho más que agravar la magnitud de la situación que ya existía anteriormente con el aumento de los precios de los fertilizantes. Entre 2020 y 2025, estos aumentaron un 60 %, y esta situación está, por supuesto, ampliando aún más toda la dimensión del problema", ha subrayado.

En este contexto, ha señalado que Bruselas "trabaja intensamente" en una batería de "medidas estructurales" con horizonte a corto y largo plazo que se presentarán "más adelante esta primavera", en un intento de dar una respuesta equilibrada a la situación y evitar efectos negativos tanto para los agricultores como para la industria europea.

"Los objetivos son garantizar que apoyamos la producción de fertilizantes en la UE, reducir nuestras dependencias, pero también apoyar a los agricultores para que utilicen los fertilizantes de manera más eficiente y sustituyan los fertilizantes minerales por fertilizantes de base biológica y de baja huella de carbono" ha apuntado.

Para avanzar en ese objetivo, el comisario ha avanzado que el Ejecutivo comunitario convocará el próximo 13 de abril a representantes del sector agrícola, de la industria de fertilizantes y a autoridades nacionales para definir una respuesta coordinada en un encuentro del que, sin embargo, no saldrán medidas definitivas.

"Todas las opciones están sobre la mesa, pero deben evaluarse de manera equilibrada, viendo qué funciona y qué es más eficaz. Ese es el objetivo de la reunión: encontrar una vía a seguir junto con el sector, sin dejar atrás a la industria productora, pero teniendo en cuenta también las necesidades urgentes de los agricultores", ha añadido.

Hansen ha advertido de que no existe una solución única y ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio en el diseño de las medidas, en un debate en el que algunos Estados miembro han planteado ajustes en instrumentos como el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM).

DESCARTA POR AHORA LA SUSPENSIÓN DEL CBAM SOBRE LOS FERTILIZANTES

Sobre este tema, el político luxemburgués ha insistido en la necesidad de "analizar cuidadosamente los efectos de una posible suspensión" ya que, según señala, aunque pueda "parecer una solución sencilla, podría tener consecuencias negativas".

"El objetivo del CBAM es garantizar que las importaciones cumplan las mismas normas que las aplicadas en la UE a través del sistema europeo de comercio de emisiones. Por el momento, la Comisión no prevé eximir a los fertilizantes del CBAM. Suspenderlo podría aumentar la dependencia de las importaciones y generar incertidumbre, lo que no ayudaría a la situación" ha recalcado.

En este sentido, ha planteado que una de las opciones a explorar sería destinar parte de los ingresos del propio mecanismo para "ayudar a los agricultores a estabilizar los precios o limitar los daños", dentro de un enfoque que combine el apoyo al sector con el mantenimiento de las reglas del mercado.

FONDOS PARA EL SECTOR PESQUERO Por su parte, la presidencia del Consejo ha situado este debate en un contexto más amplio de presión sobre el sector primario, marcado también por el encarecimiento de la energía, especialmente en el ámbito pesquero.

En este sentido, la ministra chipriota de Agricultura, Maria Panayiotou, ha avanzado que se activarán medidas de apoyo a corto plazo a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

"Se van a activar rápidamente las disposiciones del FEMPA para poder ofrecer un apoyo claro al sector, para responder al aumento del precio de los combustibles y fortalecer los ingresos de los hogares", ha explicado.