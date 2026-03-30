Bruselas publica directrices para aplicar las nuevas normas de envases y reducir cargas a empresas

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha publicado este lunes nuevas directrices para facilitar la aplicación del reglamento sobre envases y residuos, con el objetivo de garantizar una aplicación uniforme de las normas en toda la UE y reducir la carga administrativa para empresas y Estados miembro.

Bruselas ha subrayado que estas orientaciones buscan aportar claridad en aspectos clave de la normativa, al tiempo que contribuyen a avanzar hacia un sector del envasado "más sostenible y competitivo" y a reforzar el mercado único mediante reglas comunes.

En concreto, el documento aclara cuestiones prácticas que habían generado dudas entre los actores implicados, como la definición de fabricante o productor, así como qué productos deben considerarse envases dentro del ámbito de la regulación.

Además, las directrices detallan la aplicación de medidas como las restricciones a los recipientes de un solo uso, la limitación de sustancias químicas como los PFAS (compuestos químicos persistentes) en materiales en contacto con alimentos o los objetivos de reutilización, así como las obligaciones relacionadas con la responsabilidad ampliada del productor y la implantación de sistemas de depósito y retorno.

La Comisión ha acompañado estas orientaciones de un documento de preguntas frecuentes que aborda problemas prácticos detectados desde la adopción de la norma y que será actualizado conforme avance su implementación, si bien ha precisado que estos textos no modifican el contenido legal del reglamento.

El Ejecutivo comunitario ha recordado que la iniciativa responde a la creciente presión ambiental derivada de los residuos de envases, que alcanzaron de media los 178 kilos por persona en la UE en 2023, y que podrían aumentar un 19% de aquí a 2030 sin nuevas medidas, con un incremento aún mayor en el caso de los plásticos.

Asimismo, ha destacado que la fragmentación normativa entre Estados miembro ha generado cargas administrativas adicionales para el sector, lo que refuerza la necesidad de una armonización a nivel europeo.

En cuanto a los próximos pasos, la Comisión traducirá el documento a todas las lenguas oficiales de la UE antes de su adopción formal y continuará trabajando en el desarrollo de actos delegados y de ejecución, entre ellos sobre etiquetado, reciclabilidad o contenido reciclado en envases plásticos.

El reglamento, que entró en vigor en febrero de 2025, forma parte de la estrategia europea para reducir el impacto ambiental de los envases, con medidas como la reciclabilidad obligatoria en 2030, la introducción de contenido reciclado mínimo o la reducción del uso excesivo de embalajes.