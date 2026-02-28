Cambios en C-5 de Cercanías desde hoy hasta el 22 de marzo: los sábados y domingos finaliza en Atocha de 00.30 a 10.00H

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles El Soto-Atocha-Fuenlabrada-Humanes) sufrirá modificaciones en su recorrido por obras desde hoy, de modo que durante los cuatro fines de semana que restan hasta el 22 de marzo finalizará su recorrido en Atocha entre las 00.30 y las 10.00 horas.

Una reordenación que está motivada por las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías para ampliar la capacidad en beneficio de las líneas C-3 y C-4, según ha informado Renfe en un comunicado.

De este modo, los sábados y domingos hasta el 22 de marzo, entre las 00.30 horas y las 10.00 horas, el servicio de trenes de la línea C-5, en ambos sentidos --cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada--, iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha.

En este sentido, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar trasbordo a otro tren de la C-5 en esta estación.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ('X'), así como el canal de WhatsApp.