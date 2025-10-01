Cellnex nombra al independiente Luis Mañas Antón presidente de la Comisión de Asignación de Capital

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Cellnex ha designado a Luis Mañas Antón --actual consejero independiente-- como presidente de la Comisión de Asignación de Capital, tras la recomendación favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

La firma ha agradecido la labor desarrollada por Dominique D'Hinnin durante su etapa como presidente, según ha informado este miércoles Cellnex a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La Comisión queda compuesta por: Luis Mañas Antón (presidente), Jonathan Amouyal (vocal), Christian Coco (vocal), Ana García Fau (vocal), Alexandra Reich (vocal), Xavier Pujol (secretario no consejero) y Cristina Elías (vice-secretaria no consejera).

La empresa ha subrayado que el resto de comisiones permanecen sin cambios.