La CEOE acoge el 'Costa Rica Investment Day' y subraya el atractivo del país para la inversión extranjera

Participantes en la jornada en CEOE Costa Rica Investment Day. - CEOE

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en España, Gisela Sánchez, y el adjunto al secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y representante del Departamento de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Miguel Ángel de Jesús, han inaugurado el 'Costa Rica Investment Day', evento en el que se ha puesto en valor el atractivo del país para la inversión extranjera.

La gerente general de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Laura Sánchez, ha presentado este jueves las ventajas competitivas de la nación centroamericana ante los empresarios españoles presentes en el acto.

Su intervención se ha enmarcado en la agenda de atracción inversora en España y Portugal para tres sectores que Costa Rica considera estratégicos, como la agroindustria de innovación, los servicios de alto valor añadido y el turismo.

La gira incluye la participación en el ISF World Seed Congress 2026 de Lisboa, principal encuentro mundial de la industria de semillas, así como en el Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) Europa, cita para empresas de servicios corporativos, automatización o inteligencia artificial (IA).

"Costa Rica no está esperando a que las oportunidades lleguen: estamos saliendo a buscarlas en mercados estratégicos y en industrias que hoy están redefiniendo la economía global. Europa representa una enorme oportunidad para diversificar el origen de la inversión que llega al país y seguir consolidando sectores de alto valor agregado", ha afirmado Laura Sánchez.

Miguel Ángel de Jesús ha constatado como Costa Rica se ha consolidado como un "socio estratégico de primer nivel para las empresas españolas", no solo por la estabilidad institucional y regulatoria, sino también por su "visión moderna del desarrollo, su apuesta por la sostenibilidad y su capacidad para generar confianza a largo plazo".

En este sentido, Gisela Sánchez ha señalado que su país cuenta con un modelo económico basado en la protección del medioambiente, la salud, la educación y la inversión de calidad, incluida la instrumentalización del turismo como motor de desarrollo y cohesión territorial.