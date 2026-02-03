Cervezas Ambar, que celebra este año su 125 aniversario, avanza un "buen" 2025 con alza de ventas del 6%

Sergio Elizalde, consejero delegado de Cervezas Ambar - DAVID VEGA @MEDIASIESTA.ES/CERVEZAS AMBAR

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cervezas Ambar, que pertenece al Grupo Agora y que este año celebra su 125 aniversario, avanza un "buen" 2025, donde estima registrar un incremento de las ventas de alrededor del 6%, gracias a su apuesta por la excelencia del producto y la innovación, mientras que se marca el objetivo de consolidarse como un "referente" en el mercado cervecero anual.

"Estamos contentos, no tenemos todavía los números cerrados, porque los cerramos a final de marzo, pero ha sido un buen año. Nos gustaría ser una cervecera referente por cómo trabajamos y hacer evolucionar el mundo de las cervezas en España", ha asegurado el consejero delegado de la compañía, Sergio Elizalde, que reconoce que el 2025 ha sido "difícil, porque todo está cambiando, el mercado, el consumidor y la hostelería, que está asediada por muchas cosas".

En concreto, el Grupo Agora, que también cuenta en su portfolio con la cerveza Moritz, cerró su ejercicio fiscal de 2024 con una facturación que rondó los 242 millones de euros, un 6% más.

"Hemos crecido. A nivel de rentabilidad vamos bien también, por lo que ha sido un buen año, pero además en los últimos años crecemos más en beneficio que en ventas. Nos interesa tener una compañía sólida para poder seguir siendo libres y seguir haciendo las cosas que queremos y las que nos gustan. Crecer es fácil, lo difícil es crecer bien", ha explicado.

Con cerca de 800 empleados y una producción anual próxima a los 100 millones de litros, Ambar se define como "la pequeña entre las grandes" del mercado cervecero español. "Creemos que es bonito crecer y ser un referente en la innovación, en la '0,0', pero es más bonito todavía contribuir a mejorar la sociedad", ha recalcado.

De esta forma, Elizalde se ha congratulado de que la 'triple cero', una de las principales innovaciones de la cervecera, es la '0,0' que "más crece en el mercado y desde hace varios años es única, porque es la única que no contiene azúcar", por lo que el foco de crecimiento de la firma se mantiene en la cerveza, sobre todo en la de sin alcohol.

"Si tienes un producto de calidad y bueno, que es distinto que apoya a tener una mejor salud y que está bien hecho, creo que luego el posicionamiento viene y la gente te prueba, y repite, y le gusta, ése es nuestro objetivo", ha recalcado.

PIONERA EN LA CATEGORÍA '0,0'

Ambar fue pionera en la categoría del '0,0', ya que realizó el lanzamiento de la primera cerveza sin alcohol en España hace ahora 50 años, a la que siguieron hitos como la primera sin alcohol y sin gluten del mundo en 2011 o la primera '0,0' y '0' azúcar, que ha dado origen en 2022 a toda una gama orientada al bienestar y al consumo responsable.

Un 2025, donde la cervecera ha lanzado nuevas innovaciones para impulsar su portafolio como la triple cero Radler, que es la "única Radler en el mercado" sin alcohol y sin azúcar, además de la cerveza La 125 del aniversario, una cerveza concebida como puente entre la tradición cervecera de la casa y su apuesta constante por la innovación y la excelencia.

De esta forma, el consejero delegado de Cervezas Ambar ha reiterado que en "el mundo de la cerveza están cambiando muchas cosas". "Está cambiando cómo vendemos cerveza, los canales donde la vendemos, la hostelería y la alimentación, todo cambia, como la competencia y los costes, que cambian hacia arriba siempre. Nosotros no cambiamos para vender más cerveza, cambiamos para hacer mejor cerveza", ha subrayado.

"Nosotros somos pequeños y estamos orgullosos de ello, porque para nosotros el ser pequeño no es un tema de tamaño, ni de cantidad, es un tema de enfoque, de perspectiva y de filosofía, porque queremos estar más cerca de los consumidores, ser más rápidos y ágiles para poder hacer cosas distintas. Somos pequeños, porque queremos hacer lo que nos da la gana y cuando eres grande no puedes", ha asegurado el directivo.

No obstante, Cervezas Ambar apuesta también por seguir creciendo a nivel nacional, ya que cuenta con amplia presencia en la zona del Ebro, pero confía en seguir ganando presencia en todo el territorio sobre todo en la cornisa Mediterránea, aunque sus cervezas ya se pueden encontrar en Madrid, Córdoba, Málaga o Ciudad Real, entre otras ciudades.

Un 2026 que se presenta muy especial para la cervecera aragonesa ya que ha avanzado que habrá un lanzamiento que va a "ser muy gordo, muy diferente y muy divertido", ha avanzado el consejero delegado.

La cervecera, además, ha visto reconocido sus referencias ya que Ambar Especial, Ambar Export, Ambar 10, Ambar IPA o la gama Triple Zero han obtenido medallas de oro, plata y bronce en certámenes como el World Beer Challenge o los World Beer Awards, con hitos como la puntuación perfecta (100/100) de Ambar Especial y Ambar Export en sus respectivas categorías.