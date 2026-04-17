China multa con 450 millones a siete grandes empresas de comercio electrónico

Archivo - Imagen de recurso de una bandera de China. - Jörg Carstensen/dpa - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El principal regulador mercantil de China ha impuesto multas por valor de 3.597 millones de yuanes (unos 450 millones de euros) a siete grandes empresas de comercio electrónico por permitir la presencia de tiendas y restaurantes sin las credenciales necesarias en sus plataformas de reparto a domicilio, incumpliendo así las normas de seguridad alimentaria.

Entre las empresas sancionadas se encuentran PDD, Meituan, JD.com, Ele.me, Douyin de ByteDance, Taobao de Alibaba y Tmall.com, lo que supone que en total la multa ascienda a 19.687 millones de yuanes (unos 2.450 millones de euros), según ha informado el diario 'Global Times'.

Las compañías no certificaban los permisos de los 'restaurantes fantasma', los cuales operan sin licencia, pero pueden continuar con sus operaciones en estas plataformas y realizar las entregas de pedidos por la falta de controles de las empresas.

Esta sanción se sitúa como una de las más elevadas a este tipo de plataformas tras la aprobación de una enmienda en 2015 a la ley de Seguridad Alimentaria que buscaba perseguir este tipo de prácticas.

Las empresas de comercio electrónico, entre las que se encuentras las compañías de reparto a domicilio se han convertido en el gigante asiático en un importante actor de la economía, en un mercado que presenta grandes dificultades para su supervisión por sus largas cadenas de suministros.