Claves económicas de la semana

MADRID, 17 Abr. (EDIZIONES) -

La presentación del Plan de Recuperación, son algunos de los temas que han centrado la actualidad económica durante esta semana.

1. Sánchez anuncia 20 inversiones en sectores principales en tres años, con el foco en movilidad y vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 20 inversiones en sectores principales para los tres próximos años, con el foco en movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.

2. La OCDE pide a España no subir impuestos hasta que la recuperación esté plenamente en marcha

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha instado a España a que no realice subidas de impuestos hasta que la recuperación esté "firmemente en marcha", por lo que solo se tendrían que tener en cuenta a medio plazo, según se desprende de su informe 'Going for Growth', publicado este miércoles.

3. Las empresas están obligadas a tener un registro salarial de toda su plantilla

Todas las empresas estarán obligadas desde este miércoles a tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. También afectará este registro al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, pero con las peculiaridades establecidas en su legislación específica.

4. Air Nostrum pide 103 millones al fondo para empresas estratégicas que gestiona SEPI

La aerolínea valenciana Air Nostrum, compañía franquicia de Iberia para vuelos regionales, ha solicitado un total de 103 millones de euros al fondo de apoyo a la solvencia para empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el objetivo de garantizarse los recursos necesarios para afrontar la crisis provocada por la pandemia, así como mantener la conectividad y el empleo.

5. Díaz afirma que 686.000 trabajadores están actualmente en ERTE, un 7,75% menos que en marzo

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apuntado que a día de hoy hay poco más de 686.000 trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), frente a los 743.623 que había a cierre de marzo, lo que supone un descenso del -7,75%.

6. El juez que instruye 'Tándem' imputa a Brufau y Fainé por contratar a Villarejo para espiar a Del Rivero

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Tándem' ha acordado citar como imputados al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en el marco de la pieza separada número 21 en la que se investiga el 'encargo' por parte de Repsol y de CaixaBank al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

7. El PIB de China creció un histórico 18,3% interanual en el primer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de China registró una expansión del 18,3% en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando había sufrido una contracción del 6,8% como consecuencia del impacto de la pandemia de coronavirus, lo que representa el mayor ritmo de crecimiento interanual desde que existen registros, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del gigante asiático.

8. El Supremo revoca un fallo de Audiencia Provincial y obliga a Santander a devolver 50.000 euros a un cliente

El Tribunal Supremo ha condenado a Banco Santander a devolver 50.000 euros más las costas a un cliente que adquirió bonos convertibles en acciones de Banco Popular en octubre de 2009, a pesar de que la Audiencia Provincial de Oviedo revocara la sentencia de Primera Instancia al considerar que la acción de anulabilidad había caducado.

9. Bernard Madoff, el mayor estafador de la historia, fallece a los 82 años en una cárcel de EE.UU.

El financiero de Wall Street, Bernard Madoff, estafador de más de 50.000 millones de dólares (41.824 millones de euros), ha fallecido este miércoles a los 82 años en una cárcel federal en Carolina del Norte (Estados Unidos) por causas naturales, según ha confirmado el Departamento de Prisiones del país a Europa Press.

10. El Ibex 35 sube un 0,55% en la semana y retiene los 8.600 puntos

El Ibex 35 ha finalizado la semana con ganancias del 0,55%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.613,5 enteros. Concretamente este viernes, el índice ha subido un 0,49%, lo que le ha permitido alzarse por encima de la cota psicológica de los 8.600 puntos.