CNC alerta de que la "confrontación política" puede frenar la ejecución de los 7.000 millones en vivienda. - INVEXT

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha advertido de que la actual "confrontación política" entre el Gobierno y algunas comunidades autónomas puede poner "en riesgo" la correcta ejecución de los 7.000 millones de euros contemplados en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, según ha informado este martes la confederación en un comunicado.

La patronal ha valorado "positivamente" el nuevo Plan Estatal, al considerar que se trata de un proyecto "bueno y completo" que aborda tanto los retos de la oferta como de demadna del mercado residencial.

Sin embargo, ha insistido en la necesidad de reforzar la coordinación e interlocución entre administraciones para garantizar una "ejecución ágil", ya que el 60% de los fondos será aportado por el Estado y el 40% restante por las comunidades autónomas, según ha recordado la CNC.

En este contexto, la patronal ha estimado que el sector "necesita incrementar la construcción de vivienda" hasta alcanzar un mínimo de 220.000 unidades anuales, con el fin de avanzar hacia un "ritmo sostenido" de unas 150.000 viviendas al año en el medio plazo.

No obstante, CNC ha advertido de que la "insuficiente oferta de vivienda" responde también a otros motivos, entre los que destacaría el bloqueo de la Ley del Suelo, cuya aprobación considera "urgente" para lograr los objetivos del Plan.

Asimismo, la patronal ha señalado la "necesidad" de abordar otros retos estructurales del sector, como la falta de mano de obra, frente a la que la reciente regularización de inmigrantes podría resultar parte de la solución.

"El nuevo Plan Estatal de Vivienda puede valorarse de manera positiva. Sin embargo, es fundamental superar la confrontación entre administraciones y avanzar en una coordinación real que permita trabajar de forma conjunta para facilitar el acceso a la vivienda", ha concluido el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén.