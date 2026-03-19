CNMV vela por que Indra y SEPI hagan públicas las decisiones relevantes y asegura que hay contacto "fluido"

Archivo - El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha afirmado que el organismo vela porque Indra y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hagan públicas las decisiones relevantes, al tiempo que ha asegurado que hay contacto "fluido" tanto con la compañía como con el holding público.

"Nosotros lo que podemos hacer es exigir a las partes implicadas que cuando haya decisiones relevantes las hagan públicas", ha señalado el directivo en declaraciones a los medios de comunicación durante una jornada de la CEOE celebrada este jueves.

En este sentido, San Basilio ha señalado que el organismo está "concentrado en lo que son sus dos prioridades, asegurarse de que la operación de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) se prepara teniendo en cuenta el marco regulatorio para operaciones con partes vinculadas y poder gestionar ese conflicto de interés y, por otro, garantizar la transparencia, de forma que los inversores cuando estén comprando o vendiendo acciones de Indra tengan todos la misma información".

"Nosotros vamos a seguir velando por que la información relevante sea conocida por todos y esté a disponibilidad del mercado y luego sean los inversores los que toman sus decisiones", ha añadido, enfatizando que el contacto con Indra y SEPI "es muy fluido y constante".

Al hilo, San Basilio ha explicado que el procedimiento de la CNMV con todas las empresas cotizadas y sus principales accionistas cuando se producen filtraciones relevantes con impacto posible en el mercado, lo que estipula "es contrastar siempre y, cuando lo que ven es que sí que puede haber una información relevante, lo que piden es que se haga pública".

Estas declaraciones, adelantadas por 'El Mundo', se enmarcan en el contexto del conflicto de interés existente en torno a la operación de integración de EM&E en Indra, que ha provocado que SEPI publicase este miércoles un comunicado pidiendo la resolución de dicho problema antes de seguir adelante con el movimiento.

Así, los títulos de la compañía de defensa y tecnología se están viendo afectados en Bolsa, llegando en torno a las cinco de la tarde acumular una pérdida del 13,3%, hasta un precio de 49,4 euros y situarse como el valor más deteriorado de todo el selectivo.