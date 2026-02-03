COAG avisa: las importaciones de tomate marroquí desaparecen de las estadísticas pese a entrar con normalidad

Archivo - Tomates - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado una situación "sin precedentes" en el control de las fronteras europeas, ya que las importaciones de tomate procedentes de Marruecos y el Sáhara Occidental han desaparecido de las estadísticas oficiales de la Comisión Europea, pese a que los envíos continúan llegando con "absoluta normalidad" a los mercados comunitarios, según informa en un comunicado.

En concreto, en la actual campaña, las cifras de importaciones de estos orígenes han dejado de actualizarse en la web de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, que se limita a indicar que dichas cifras se encuentran muy por debajo de los niveles habituales.

Sin embargo, la organización agraria ha advertido de que la realidad del mercado "contradice completamente" estos datos, dada la importante presencia del tomate de Marruecos y Sáhara Occidental en las últimas campañas en el mercado europeo. Una retirada del mismo en la magnitud que muestran las cifras europeas habría supuesto un notable incremento de los precios en los mercados, algo que no se ha producido.

Según COAG, el Comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen, les ha reconocido recientemente que existen "graves problemas" en las informaciones sobre las importaciones de tomate de Marruecos, culpando a las autoridades aduaneras de algunos Estados miembros de esta situación.

De esta forma, la organización agraria ha reclamado por escrito tanto a las aduanas españolas como a los servicios de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión (DG TAXUD) información puntual y actualizada sobre esta situación, que se resuelva lo antes posible y se esclarezcan las causas de esta "inaceptable" falta de transparencia.

"Queremos explicaciones claras y precisas sobre este hecho inaudito. Parece evidente que el cambio de normativa en lo que se refiere a etiquetado y trazabilidad para acomodar las demandas marroquíes sobre el Sáhara Occidental no está siendo trasladada a la práctica y la oscuridad sobre las importaciones se ha incrementado, generando mayor incertidumbre sobre estos productos y sobre los propios mercados", ha señalado el responsable Estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora.

Hay que recordar que el pasado 27 de noviembre, el Parlamento Europeo avaló la propuesta de la Comisión y del Consejo para modificar las normas de comercialización de frutas y hortalizas. Esta norma, negociada con Marruecos, introduce una excepción sin precedentes a las normas de la UE que ahora establecen que los productos vendidos en el mercado de la UE deben indicar su país de origen.

Sin embargo, la modificación permite que, para los productos procedentes del Sáhara Occidental, los productos no se etiqueten con el país de origen, sino con la región de origen, concretamente El Aaiún- Sakia El Hamra y Dajla-Ued Eddahab.

Por añadidura, los correspondientes certificados de conformidad de estos productos con las normas UE podrán ser emitidos por las autoridades marroquíes, lo cual supone una cesión de competencias inaceptable.

"Ahora comprobamos cómo la incertidumbre de las importaciones de las producciones del Sáhara Occidental y Marruecos continúa y se acrecienta. Los operadores y grandes empresas que producen allí siguen sembrando dudas sobre sus productos, que continúan bajo la sombra de la sospecha, más si cabe cuando son las propias autoridades marroquíes las que han quedado encargadas del control de estas importaciones", ha precisado Góngora.