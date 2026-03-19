Compromís propone analizar en el Congreso el impacto del turismo en el bienestar de la ciudadanía

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez Mezquita durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha impulsado una iniciativa en el Congreso para crear una subcomisión para el estudio del impacto del turismo en la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Esa subcomisión pretende analizar cómo la actividad turística repercute en el derecho a la vivienda, el modelo productivo y los derechos laborales. En concreto, se realizará un informe analizando todas estas perspectivas y se remitirá a la Comisión de Industria y Turismo.

Asimismo, el objetivo de esta propuesta es observar cómo el turismo impacta en el cambio climático, en la prestación de los servicios públicos, infraestructuras, así como otros aspectos como la identidad cultural y lingüística, el sentimiento de pertenencia y la seguridad y convivencia en las ciudades.

La propuesta de Compromís se produce después de la comparecencia de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en la Comisión de Industria y Turismo, que al diputado Alberto Ibáñez le "ha defraudado".

DECEPCIÓN CON EL MINISTERIO

"No es consciente del malestar de las ciudades", ha dicho Ibáñez en referencia a la comparecencia de la secretaria de Estado y teniendo como marco las fallas en Valencia, donde Ibáñez denuncia tanto la falta de planificación del Ayuntamiento de la ciudad como la ausencia de una estrategia del conjunto de las administraciones para evitar el "colapso" de los servicios públicos.

Para el diputado de la formación valencianista adscrito a Sumar es "imprescindible" que se analice de forma "sosegada, compartida y valiente" medidas para resolver las externalidades negativas del turismo como los sueldos y horarios precarios, la saturación de los servicios públicos o los problemas de convivencia.