COMUNICADO: Primer esfuerzo conjunto de China y Estados Unidos para combatir el spam

Actualizado 28/02/2011 9:31:11 CET

ORLANDO, Florida, February 28, 2011 /PRNewswire/ -- Durante su participación en la 21 reunión general del Messaging Anti-Abuse Working Group celebrada en Orlando, Florida, el 23 de febrero, el responsable de tecnología de EastWest Institute, Karl Frederick Rauscher, mostró la vista previa en torno al informe conjunto de China y Estados Unidos sobre ciberseguridad que se publicará el mes que viene. "Fighting Spam to Build Trust" será el primer producto con negociaciones entre los expertos de China y Estados Unidos reunidos por EWI, un grupo de presión internacional con sede en Nueva York.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20070124/CLW180LOGO)

"El EastWest Institute considera este informe como parte de nuestro esfuerzo mayor de ayudar a superar el déficit de confianza existente entre China y Estados Unidos en torno a la ciberseguridad", comentó Rauscher. Al final de la visita del presidente chino Hu Jintao a Washington el pasado mes, la declaración conjunta de Estados Unidos y China instó a los dos países a hacer frente a los problemas de ciberseguridad.

Rauscher fue líder bilateral conjunto con Yonglin Zhou, director del comité de seguridad en red de la Internet Society of China. "Fighting Spam to Build Trust" presentará las mejores prácticas voluntarias para reducir el spam, que según el MAAWG, contabiliza el 90% del tráfico de email.

Según Rauscher, los expertos eligen enfocar el spam en parte porque China ha dado grandes pasos en los últimos años, un notable logro dado el rápido crecimiento de los usuarios de Internet en el país. Rauscher dijo que el informe destacará un papel de liderazgo para el sector privado en ambos países. Las recomendaciones para luchar contra el spam incluirán: procesos para la creación de protocolos internacionales destinados a diferenciar los mensajes legítimos del spam; una llamada para formar a los consumidores en torno a los riesgos de los cuellos de botella y medidas para desalentar al spam, como instar a los ISPs en ambos países para utilizar la realimentación.

"Este esfuerzo cooperativo no terminará este informe", indicó Zhou. "En lugar de ello, es una parte de un proceso en marcha entre los expertos chinos y estadounidenses de abrir el diálogo e impulsar el conocimiento mutuo".

Michael O'Reirdan, presidente e ingeniero distinguido del MAAWG en Comcast, afirmó: "Este diálogo con China es una revolución muy bien acogida, un verdadero paso hacia delante. Llega en un momento oportuno y se basa en el trabajo que ha estado en marcha en el MAAWG durante varios años." El MAAWG trabaja contra el spam y la explotación online, representando más de mil millones de buzones de correo en todo el mundo.

El director general y fundador de EWI, John E. Mroz, añadió: "Estados Unidos y China afrontan grandes dilemas morales y políticos para cooperar en ciberseguridad. ¿Continuamos viendo a los demás como enemigos o rivales, o avanzamos lentamente intentando encontrar una base común? Sabemos que la seguridad económica y personal de nuestros ciudadanos depende de un salto cuántico en cooperación y un final a la desconfianza cibernética en rápida escalada".

Los esfuerzos multilaterales para combatir el spam serán uno de los temas analizados en la próxima Segunda Cumbre de Ciberseguridad Mundial de EWI, que se celebrará en Londres los días 1 y 2 de junio.

Más información sobre EWI: http://www.ewi.info

Más información sobre el MAAWG: http://www.maawg.org

Contactos de medios: para el MAAWG: Linda Marcus, APR, LMarcus@astra.cc, +1-714-974-6356

Para EWI: Abby Rabinowitz arabinowitz@ewi.info

Junta directiva del MAAWG: AOL; AT&T ; Cloudmark, Inc.; Comcast ; Cox Communications; Facebook; France Telecom ; Goodmail Systems; Openwave Systems ; Tata Communications ; Time Warner Cable; Verizon Communications y Yahoo! Inc.

Miembros de pleno derecho del MAAWG: 1&1 Internet AG; Adaptive Mobile Security LTD; Apple Inc.; Bizanga LTD; Cisco Systems, Inc.; Constant Contact (CTCT); e-Dialog; Eloqua; Experian CheetahMail; Genius.com; Internet Initiative Japan, ; McAfee Inc.; NeuStar, Inc.; Return Path, Inc.; Spamhaus; Sprint y Symantec

Una lista completa está disponible en http://www.maawg.org/about/roster.

CONTACTO: Linda Marcus, APR, LMarcus@astra.cc, +1-714-974-6356 o EWI: AbbyRabinowitz, arabinowitz@ewi.info