El consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, ganó 4,37 millones en 2025, un 9,6% más

Archivo - Luis Maroto Camino, consejero delegado de Amadeus. - AMADEUS - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, percibió una retribución total de 4,37 millones de euros durante 2025, lo que supone 9,6% más que los 3,9 millones con los que fue retribuido un año antes.

Sin embargo, esta cantidad sigue siendo más baja que los más de cinco millones que percibió el año anterior a la pandemia del Covid, en 2019, según ha notificado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La retribución total en metálico de Maroto alcanzó a 2,54 millones de euros, un 14% menos frente al pasado ejercicio, dividida en 35.000 euros de remuneración fija, 1,11 millones de euros en concepto de sueldo, 1,39 millones como retribución variable a corto plazo o bonus anual y 200.000 euros de otros conceptos.

Asimismo, a la retribución en metálico se unen 1,54 millones de euros de beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados, 223.000 euros en remuneración por sistemas de ahorro y 55.000 por otros conceptos.

Tal y como describe Amadeus, la remuneración de Maroto sigue siendo "consistente en su diseño", sin "grandes cambios" en su estructura entre 2024 y el paquete propuesto para 2026. A lo largo de 2025, la comisión aprobó la introducción de pequeños ajustes en el marco de su política de retribuciones. Entre los ajustes se encuentran el aumento del 5% del salario base anual del CEO o el aumento en la cuantía y una revisión de las métricas ESG para el bonus anual.

De su lado, el presidente del consejo de administración, William Connellly, percibió un salario total de 430.000 euros, un 25% por encima de los 344.000 de 2024.

En total, el consejo de administración de la firma percibió una remuneración de 6,18 millones de euros en el ejercicio 2025, un 11,9% más, en tanto que la retribución media de la plantilla de Amadeus ascendió a 78.000 euros en este ejercicio finalizado, un 1,30% más que el año anterior.