El consorcio de inversores vascos adquiere Uvesco, propietaria de BM Supermercados y Super Amara

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consorcio de inversores privados, liderado por el CEO de Uvesco, Ángel Jareño, ha firmado este martes un acuerdo privado con el fondo Pai Partners para adquirir el 100% de la compañía, propietaria de BM Supermercados y Super Amara.

El cierre definitivo de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026, una vez se completen los trámites administrativos habituales en este tipo de procesos, según ha informado en un comunicado.

El fondo galo Pai Partners entró a formar parte de Uvesco en diciembre de 2021, adquiriendo algo más del 70% de su capital. Con su salida pactada con el consorcio liderado por el actual CEO, Ángel Jareño, junto a otros directivos, el grupo recupera la propiedad local.

Entre los inversores que conformarán el consorcio tras la adquisición a Pai Partners se encuentran, junto a Ángel Jareño, las familias fundadoras, Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, vehículo financiero de Kutxabank.

Como asesores generales del consorcio comprador han participado Ocean Capital y Evercore, además de Clifford Chance y EY en el apartado legal.

Este acuerdo, según han defendido, supone una "clara apuesta por el arraigo, la continuidad del modelo de negocio de Uvesco y su crecimiento sostenible a largo plazo, al tiempo que consolida un proyecto empresarial !fiel a sus valores fundacionales".

Uvesco tiene 344 establecimientos, con una plantilla de más de 7.000 personas, y opera en la Comunidad de Madrid, Ávila, Guadalajara, País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja.