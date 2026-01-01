El consorcio vasco firma el acuerdo de adquisición de Ayesa Digital por 480 millones

BILBAO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consorcio vasco, del que forman parte el Gobierno vasco, BBK, Kutxabank --a través de Indar--, y Teknei han formalizado este miércoles la adquisición por 480 millones de euros de Ayesa Digital, uno de los grupos líderes en servicios digitales y soluciones tecnológicas avanzadas integrada en la antigua Ibermática.

El cierre de la compra de Ayesa IT a A&M Capital Europe y la familia Manzanares está previsto en los próximos meses, una vez obtenida la aprobación de las autoridades competentes.

En paralelo, se estudia la posible incorporación de nuevos socios al consorcio, como Vital Fundazioa, "que está analizando su participación", según ha informado el consorcio vasco.

La operación supone "la vuelta a Euskadi del centro decisión de la antigua Ibermática" que se perdió en 2013 y constituye "la apuesta de Euskadi por uno de los mayores actores tecnológicos en un sector estratégico de alto crecimiento", como el de las soluciones digitales avanzadas.

Además, abre "un nuevo ciclo" de crecimiento para consolidarlo como "uno de los principales proveedores de servicios digitales en Europa".

El nuevo grupo nace con el objetivo de impulsar la digitalización de empresas e instituciones, "desarrollando capacidades en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, 'cloud' o 'quantum computing'", en un sector que "apuesta por la innovación y la generación puestos de trabajo cualificados y de conocimiento avanzado".

Asimismo, el proyecto "dará continuidad al empleo" y abre "nuevas oportunidades para profesionales del sector tecnológico en Euskadi".

Con más de 2.000 trabajadores en el País Vasco y una red estatal e internacional "consolidada", el grupo apostará por "la atracción de talento altamente cualificado, fomentando la formación en competencias digitales y la creación de puestos de trabajo vinculados a la innovación y el desarrollo".

También "fortalecerá la cadena de valor tecnológica y generará sinergias con pymes y startups del ecosistema vasco", con el objetivo de "reforzar el tejido industrial vasco y generar un impacto positivo en la economía".

Tal como han explicado los integrantes del consorcio vasco, sus capacidades "le permiten acompañar a grandes organizaciones en todo el proceso de transformación digital", y su cartera de clientes incluye a las principales compañías del Ibex 35, así como a "grandes entidades públicas y privadas".

El consorcio "mantendrá la confianza en la gestión del actual equipo directivo", que ha constituido "uno de los principales activos identificados en la negociación", y apuesta por "su continuidad".

De hecho, el actual consejero delegado de Ayesa Digital, José Luis Manzanares, permanecerá en el cargo hasta culminar la transición.

Además "la estabilidad accionarial" que proporciona el consorcio vasco "contribuirá a convertir a Ayesa Digital en un negocio autónomo" ya en 2026, para que continúe "desarrollando su plan de crecimiento, tanto de su cartera como de sus capacidades tecnológicas".

UNIÓN DE FUERZAS

El consejero de Hacienda y Finanza, Noël d'Anjou, ha afirmado que "esta adquisición para el arraigo y crecimiento de una empresa líder en su sector" es "otro ejemplo más de lo que la Alianza Financiera Vasca puede conseguir uniendo nuestras fuerzas".

"Nuestra industria necesita socios tecnológicos con conocimiento avanzado que les acompañe en la transformación digital y les haga más competitivos", ha señalado por su parte el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi.

Por su parte, el director general de Indar Kartera, José Iturriaga, ha defendido que "el nuevo grupo tecnológico está llamado a jugar un papel determinante en la transformación de la industria y el desarrollo de la nueva economía.

En su opinión, el equipo de Ayesa Digital "ha conseguido crear un ecosistema de trabajo y colaboración basado en la cercanía al cliente, un valor diferencial que es fundamental preservar".

"Nuestro respaldo busca generar nuevas oportunidades para el talento, fortalecer las capacidades y aprovechar la escala alcanzada, manteniendo el compromiso con nuestros territorios y los principales polos tecnológicos donde opera", ha dicho.

Por su parte, el consejero delegado de Teknei, Joseba Lekube, ha asegurado que "la transformación digital va a abrir oportunidades de colaboración", y su deseo es "aportar nuestro conocimiento de la industria digital y tecnológica en un proyecto ilusionante para todas las personas que forman parte de Ayesa Digital".

El negocio digital de Ayesa que ha adquirido el consorcio vasco incluye también a la antigua Ibermática. Ayesa Digital se ha consolidado como uno de los principales referentes en servicios tecnológicos en España -está entre los cinco principales actores del sector- y se sitúa al nivel de los grandes grupos internacionales.

Su liderazgo se sustenta en "una trayectoria de crecimiento que integra compañías emblemáticas como es el caso de Ibermática", así como en incorporaciones recientes, como M2C, Proxya y Emergya, esta última especializada en soluciones cloud e inteligencia artificial y reconocida como el principal partner de Google en España.

Desde la inversión de A&M Capital Europe en 2022, Ayesa Digital ha triplicado su facturación, que supera los 569 millones de euros, y genera un Ebitda de casi 50 millones de euros. Además de en Euskadi, la compañía opera en la práctica totalidad del mercado nacional y cuenta con presencia permanente en Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile.

JB Capital y Cuatrecasas han actuado como asesores financiero y legal del consorcio vasco, mientras que Deloitte y Barrilero han participado en la realización de la due diligence. Por su parte, A&M Capital Europe y Ayesa han contado con Houlihan Lokey como asesor financiero, con Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges como asesores legales, y con Alvarez & Marsal como asesor operacional en la separación corporativa.