Cox eleva el saldo vivo de su programa de pagarés en el MARF hasta 75 millones

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Cox ha acordado incrementar el saldo vivo máximo de su programa de pagarés en 25 millones de euros adicionales, elevando así su saldo vivo máximo a 75 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado mes de diciembre, el grupo registró un programa de emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un saldo vivo máximo de 50 millones de euros.

El programa contaba con una vigencia de un año, y los pagarés podían emitirse con un plazo máximo de hasta dos años, con amortización a su vencimiento.

En ese marco, la 'utility' de agua y energía indicó que la financiación obtenida se destinaría a cubrir las necesidades generales corporativas y de circulante de la compañía.