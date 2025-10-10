La creación de empresas registra su mejor agosto en 8 años, con 7.118 nuevas sociedades (3,4%)

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 3,4% en agosto respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 7.118 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2017, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de agosto, la creación de empresas acumula cinco meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio y un 11,4% en julio.

Para la creación de las 7.118 empresas el pasado mes de agosto se suscribieron más de 236,8 millones de euros, lo que supone un 37,5% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 33.262 euros, bajó un 39,6%.

Por su parte, la disolución de empresas disminuyó un 6,2% interanual en el octavo mes del año, con 1.279 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 41 sociedades.

