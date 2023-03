CVNE crece en España con su entrada en la D.O. Ríax Baixas tras incorporar Bodegas La Val

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) impulsa se presencia en España con su entrada en la D.O. Ríax Baixas tras formalizar la incorporación de Bodegas La Val, que está situada en Salvaterra de Miño, en el Condado de Tea, según informa en un comunicado.

En concreto, el grupo bodeguero riojano suma con esta nueva compañía su octava bodega del grupo e incorpora a su portafolio de vinos el albariño.

Se trata de la primera bodega de la D.O. Rías Baixas que se suma a CVNE, que ya está presente en la D.O.Ca Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Valdeorras y D.O. Cava.

Con esta operación, CVNE incorpora al grupo una bodega y una marca reconocida, que cuenta con más de 90 hectáreas propias de viñedo.

La Val destina el 70% de sus ventas al mercado exterior.

El consejero delegado de CVNE, Víctor Urrutia, ha explicado que esta incorporación forma "parte del objetivo de CVNE de estar presente en las zonas vitivinícolas más relevantes del país". "Como Compañía que apuesta por el sector del vino, contamos con la ilusión y con el objetivo de hacernos visibles y fuertes en las zonas vinícolas de España por antonomasia y hoy tenemos el placer de dar un paso más en ese sentido", ha subrayado.

De esta forma, la bodega española fortalece su presencia y su posición a través de la elaboración de vinos de la máxima calidad de las Denominaciones de Origen más potentes del país.

Bodegas La Val, fundada en 1985 en O Rosal con una finca a la que debe su nombre, es una bodega histórica de la zona y de las pioneras en la elaboración de Albariño, además de impulsora de la creación de la Denominación de Origen Rías Baixas en 1988.

Años más tarde, su crecimiento posibilitó su traslado a Finca Arantei, en Salvaterra de Miño. Desde 2010, la administración y propiedad de La Val lleva consolidando la compañía como una de las más relevantes del sector en Rías Baixas, incorporando nuevos viñedos y elaborando vinos muy apreciados entre los consumidores.

Fernando Bandeira y Antonio Ruiloba de Bodegas La Val señalado la importancia de este acuerdo. "Para nosotros es un orgullo pasar a formar parte de un grupo vinícola reconocido no solo en España sino fuera de nuestras fronteras. Seguiremos elaborando vinos de máxima calidad con la misma pasión de siempre y con el respaldo de una gran compañía como es CVNE", han subrayado.

De esta forma y tras esta incorporación, CVNE cuenta con ocho bodegas en España, distribuidas en diferentes Denominaciones de Origen: CVNE, Imperial, Viña Real y Contino en Rioja; Virgen del Galir en Valdeorras; Bela en Ribera del Duero; Roger Goulart en Cava, y Bodegas La Val en Rías Baixas.