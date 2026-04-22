Danone reduce un 2% sus ventas en el primer trimestre por el lastre del tipo de cambio

Archivo - Fábrica de Danone - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo francés de alimentación Danone contabilizó unos ingresos de 6.708 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone una caída interanual del 2% en cifras absolutas ante el impacto adverso del tipo de cambio, según ha informado la empresa, que ha mantenido su pronóstico de ventas para el conjunto del ejercicio.

En concreto, el tipo de cambio representó un efecto negativo del 5,6%, reflejando principalmente la depreciación de varias monedas frente al euro, en particular el dólar estadounidense, el peso argentino, la rupia indonesia y el renminbi chino.

En datos comparables, que descuentan el efecto del tipo de cambio y las variaciones de perímetro contable, los ingresos de Danone entre enero y marzo aumentaron un 2,7% por el incremento del 1,5% del volumen y del 1,2% en el precio.

Los ingresos de la compañía gala en cifras reportadas disminuyeron en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) un 1,6%, hasta los 2.959 millones de euros; un 2,5% en América, hasta 2.290 millones; mientras que en Asia Pacífico bajaron un 2%, hasta 1.459 millones.

En cuanto a las distintas unidades de negocio, las ventas de productos lácteos disminuyeron un 2,3% interanual, hasta los 3.304 millones de euros; al tiempo que la división de nutrición especializada ingresó 2.271 millones de euros, un 1,6% menos; y la de aguas 1.134 millones de euros, un 1,9% menos.

"Este primer trimestre demostró una vez más la resiliencia, la fortaleza y la relevancia de nuestra cartera centrada en la salud", declaró Antoine de Saint-Affrique, consejero delegado de Danone.

"En un mundo que sigue siendo volátil e incierto, mantenemos la disciplina y nos enfocamos plenamente en ejecutar nuestra estrategia de renovación", añadió.

Danone ha confirmado la previsión de que sus ventas comparables se incrementen en 2026 entre un 3% y un 5% con una mejora de los ingresos operativos recurrentes más rápida que las ventas.