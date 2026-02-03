Deoleo refuerza su apuesta por la hostelería y eleva un 30% la venta de aceite de oliva en el sector

Camarero en restaurante mostrando los aceites de Deoleo - DEOLEO

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Deoleo, propietario de marcas como Carbonell y Hojiblanca, entre otras, ha elevado un 30% sus ventas de aceite de oliva en la hostelería española en el último año, según informa en un comunicado.

En concreto, estos resultados respaldan su apuesta decidida por el ámbito de la restauración, ya que este crecimiento se alinea con la estrategia de la multinacional de priorizar la calidad, el origen y la correcta presentación del aceite al consumidor.

Para reforzar este compromiso con la hostelería, la compañía ha desplegado un plan nacional que ya ha formado a diversos distribuidores e intermediarios de toda España sobre los atributos del aceite y su uso técnico en cocina, desde el rendimiento en fritura hasta el impacto en el sabor final. Estas sesiones también guían a los profesionales del sector sobre cuándo optar por aceites de oliva de marcas icónicas, como Carbonell o Maestros de Hojiblanca, y cuándo utilizar aceites de semillas profesionales como Koipe Profesional.

En paralelo, la multinacional española está impulsando iniciativas orientadas a la protección del consumidor y el cumplimiento normativo en el ámbito de la restauración, entre las que destaca la inclusión del tapón irrellenable en varios formatos que garantiza la autenticidad del producto en sala, así como la incorporación de códigos QR con tecnología blockchain para que el consumidor pueda comprobar la trazabilidad y el origen del aceite servido, protegiendo tanto al restaurador como al comensal.

"Queremos llevar nuestro liderazgo en el sector oleícola al canal Horeca con un compromiso muy concreto: ayudar a bares y restaurantes a ofrecer la máxima calidad, garantizando al consumidor una experiencia honesta, transparente y trazable. Ese es el papel que Deoleo y su portfolio de marcas asumen hoy junto a la hostelería", ha señalado la directora nacional de ventas del canal Horeca de Deoleo, Macarena Martínez.

Como parte de su apuesta por el futuro de la hostelería, Deoleo colabora con la Fundación Cruzcampo en la capacitación de los nuevos talentos del sector. Ayer se clausuró la tercera edición de sus jornadas formativas en la planta de Alcolea (Córdoba), donde los jóvenes estudiantes han analizado el ciclo integral del aceite, desde su origen en el campo hasta su llegada a la mesa y sus aplicaciones culinarias profesionales.

Con esta edición, el programa consolida una alianza que ha permitido formar ya a más de 190 alumnos, acercándoles el conocimiento técnico del producto y su versatilidad para que, el día de mañana, sepan utilizarlo de forma correcta y adecuada en alguna de las múltiples propuestas gastronómicas de bares y restaurantes.