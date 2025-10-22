Dia prevé cerrar 2025 con la apertura de 90 tiendas en España y apostará por la línea de platos preparados

La enseña sigue ganando cuota de mercado, hasta alcanzar el 5,1% en septiembre, consolidando su cuarta posición en la distribución

VALENCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dia prevé seguir acelerando su expansión en España, donde estima acabar este año con la apertura de 90 tiendas, lo que supone un incremento de las cifras del plan estratégico de la enseña, al tiempo que apostará por la línea de platos preparados, una categoría que está en crecimiento.

En concreto, el consejero delegado de Dia España, Ricardo Álvarez, se ha mostrado optimista por el buen ritmo de aperturas que lleva la firma este año. "Este año llevamos una buena evolución con los locales y esperamos acabar con 90 este año. Aceleramos el plan de expansión y estamos muy contentos", ha indicado en rueda de prensa.

Dia, que cuenta en la actualidad con 2.340 tiendas en España, tras "tocar fondo" en el número de cierres, no piensa en desinvertir más sino en crecer. "No preveemos desinvertir en ninguna y ahora estamos centrados en la expansión y crecer", ha reiterado.

Respecto a la posibilidad de crecer a través de compras Álvarez no lo descarta. "Tras la transformación ahora ganamos dinero, somos una empresa sólida y rentable y eso nos pone en otra posición. Ahora somos sólidos como para afrontar y estar atentos a cualquier oportunidad que haya, pero eso no quiere decir que hagamos nada aunque estamos atentos a lo que hay, atentos y observando", ha indicado.

De esta forma, el ejecutivo de la cadena de supermercados se ha mostrado muy satisfecho por la situación de la compañía tras la transformación de los últimos años. "Vamos en en línea con lo previsto y cerramos el primer semestre con crecimiento por encima del 6%, estamos muy contentos", ha señalado.

Unos buenos resultados y un crecimiento que ha permitido a la enseña seguir ganando cuota de mercado, hasta alcanzar el 5,1% en septiembre, lo que supone un incremento de 0,14 puntos, según los últimos datos de NielsenIQ. "Estamos afianzados en la cuarta posición", ha subrayado.

La enseña ha señalado que este crecimiento se apoya en la fortaleza del modelo de proximidad, la mejora continua del surtido y la apuesta por los productos frescos como eje central de su propuesta comercial.

Por otro lado, la cadena de supermercados ha avanzado que realizará una "inversión muy fuerte" en la transformación de la línea de cajas con el objetivo de que los primeros pilotos estén operativos en 2026 y renovar la red de cajas en 2027 y 2028. "Queremos cambiar todo el sistema, y toda la línea de cajas que será nueva en las tiendas", ha explicado, señalando que se estudiará las cajas de autopago, pero "no" es el pilar que apuestan para crecer.

En la jornada, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reiterado la apuesta de su enseña por los preparados listos para llevar, algo que comparte Dia. "Si lo ha dicho Roig y más en su casa, siempre tiene razón. La comida preparada es una tendencia del mercado y trabajamos en desarrollar estos productos, de los que hemos sacado una línea de cinco produtos y queremos seguir evolucionándola", ha avanzado.