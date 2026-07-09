Digi fija en 5,60 euros el precio de su salida a Bolsa, con lo que movilizará hasta 330 millones

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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Digi ha fijado el precio para su salida a Bolsa u oferta pública inicial (OPV) en 5,60 euros por acción, con lo que movilizará hasta un máximo de 330 millones de euros a través de casi 60 millones de títulos, según ha indicado en un comunicado este jueves.

Este precio implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la oferta, la cual está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tal y anunció la firma el pasado día 29 de junio, la oferta consistirá en un tramo primario de acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de Digi.

Esto incluye posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la 'SMART Footprint' con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento "prudente".

Además, la oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de Digi Romania.

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