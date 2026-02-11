Digi se reúne con el Gobierno mientras ultima su salida a Bolsa en España

Archivo - El Consejero Delegado de DIGI Spain Telecom, Marius Varzaru, durante una entrevista para Europa Press, en las oficinas de DIGI España, a 6 de septiembre de 2023, en Alcobendas, Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El consejero delegado de Digi, Marius Varzaru, mantuvo este pasado martes un encuentro con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un contexto en el que la teleco de origen rumano ultima la salida a Bolsa de parte de su filial en España.

Desde la cartera que dirige López engloban el encuentro "dentro de los contactos habituales que mantiene el ministro con el sector de las telecomunicaciones", mientras que Digi ha resaltado que "ha sido una reunión de seguimiento para hablar sobre asuntos de la agenda de dicho organismo y de interés para el sector de telecomunicaciones", según han indicado a Europa Press.

En este contexto, uno de los temas que se presupone que han estado encima de la mesa es el proceso de salida a Bolsa de la filial española de Digi, un movimiento con el que espera colocar entre 500 y 600 millones de euros en una operación que combinará oferta pública de suscripción de nuevas acciones con una oferta pública de venta de títulos ya existentes, según apuntó el diario 'Expansión'.

En esa línea, a mediados del pasado diciembre, la filial española de Digi --que hasta entonces operaba como una sociedad limitada-- se transformó en una sociedad anónima, un movimiento que aparece reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) y con el que allanó su plan para sacar a Bolsa una parte de la subsidiaria.

Cabe destacar que la normativa vigente en España no permite la salida a Bolsa de una sociedad limitada, mientras que una sociedad anónima sí puede hacerlo.

En las últimas cuentas de la teleco, correspondientes a los nueve primeros meses de 2025 y presentadas a mediados del pasado noviembre, se reflejaba ya la intención de la empresa de sacar a Bolsa una parte minoritaria de la filial española.

"En línea con su estrategia de seguir mejorando la estructura de capital y la posición financiera a largo plazo de sus filiales, el grupo está explorando una oferta pública inicial (OPV) de una participación minoritaria en Digi España", señalaba la firma.

"Dicha OPV podría incluir acciones existentes y de nueva emisión para respaldar los planes de inversión de Digi España. Se prevé que las acciones de Digi España coticen en las bolsas españolas. Digi España ha contratado asesores para estos fines. La decisión del grupo de llevar a cabo dicha operación, incluyendo sus términos y calendario, dependerá de las condiciones del mercado y otras consideraciones relevantes", agregan.

No obstante, la teleco no contempla ninguna operación que implique una pérdida de control de ninguna de sus principales filiales, incluida Digi España.

INVERSIONES PREVISTAS

Por otro lado, en la reunión de Varzaru con López también se presupone que se comentaron los planes de la compañía en España, donde la teleco prevé invertir unos 2.000 millones de euros en el conjunto del periodo 2024-2030.

El objetivo de la compañía con esa inversión es que la cobertura de su red de fibra óptica alcance los 20 millones de unidades inmobiliarias.

Además, la teleco está en pleno proceso de desarrollar su propia red móvil, para lo que en 2028 aspira a tener desplegadas en torno a 5.000 torres y luego llegar a 10.000 emplazamientos.

En ese sentido, el Gobierno está trabajando en la mejora de la seguridad de las redes de telecomunicación en caso de emergencias, como el apagón de finales del pasado abril o una dana, para garantizar el funcionamiento de las mismas.

De hecho, uno de los puntos principales del borrador del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas e Infraestructuras Digitales es garantizar que el 85% de la población española disponga, en caso de emergencia, de continuidad en el servicio de telecomunicaciones --entre ellos del servicio de llamadas al número de emergencias-- durante al menos cuatro horas.