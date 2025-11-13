Disney más que duplica beneficios durante su año fiscal tras ganar 10.665 millones y anuncia dos dividendos

Archivo - Fachada de una tienda de Disney en Nueva York (Estados Unidos). - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

The Walt Disney Company se anotó un beneficio neto atribuido de 12.404 millones de dólares (10.655 millones de euros) en su año fiscal, finalizado el 27 de septiembre, lo que supone más que duplicar (149,5%) el resultado obtenido doce meses atrás.

Los ingresos aumentaron un 3,4%, hasta los 94.425 millones de dólares (81.113 millones de euros). Por divisiones, el negocio de entretenimiento conformado por canales de televisión, plataformas de 'streaming' y licencias brindó 42.466 millones de dólares (36.479 millones de euros), un 3,1% más.

De su lado, el área de experiencias, que incluye parques recreativos, generó 36.156 millones de dólares (31.059 millones de euros) y la de deportes 17.672 millones de dólares (15.181 millones de euros), un 5,9% y un 0,3% más, respectivamente.

Disney incurrió en unos gastos de 80.593 millones de dólares (69.231 millones de euros), un 1,4% más. Además, se registraron unos cargos por reestructuración y deterioros de 819 millones de dólares (703,5 millones de euros) y unos costes de financiación de 1.305 millones de dólares (1.121 millones de euros).

Ya en el cuarto trimestre, las ganancias se dispararon hasta los 1.313 millones de dólares (1.128 millones de euros) tras crecer un 185,4%, al tiempo que la cifra de negocio se redujo en un 0,5%, hasta los 22.464 millones de dólares (19.297 millones de euros).

El impacto negativo por reestructuraciones cayó a 382 millones de dólares (328,1 millones de euros) desde los 1.543 millones de dólares (1.325 millones de euros) del trimestre final de 2024.

"Este ha sido otro año de grandes avances, en el que hemos fortalecido la empresa aprovechando el valor de nuestros activos creativos y de marca, y hemos seguido logrando avances importantes en nuestros negocios directos al consumidor", ha afirmado el consejero delegado de Disney, Robert Iger.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

Disney prevé que para el ejercicio fiscal 2026 la rama de entretenimiento vea ampliados sus ingresos en dos dígitos, mientras que la de experiencias lo hará entre un 7% y un 9% y la de deportes entre un 1% al 3%.

Asimismo, se ha declarado un dividendo en efectivo de 1,50 dólares (1,29 euros) por acción pagadero en dos tramos de 0,75 dólares (0,64 euros) pagaderos el 15 de enero y el 22 de julio.