DIT Gestión reúne este fin de semana a sus agencias en Gipuzkoa en la 6º edición de su encuentro anual

Gipuzkoa se promocionará este fin de semana ante un centenar de agencias de viaje del Estado - DIT GESTION

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

DIT Gestión celebrará este fin de semana, del 20 al 22 de marzo, la sexta edición de su encuentro anual en Gipuzkoa, una cita ya consolidada dentro de su calendario que reunirá a cerca de un centenar de agencias asociadas, según un comunicado.

El evento, que se celebra cada año en el territorio donde nació el grupo, combina formación profesional, intercambio de experiencias entre agencias y conocimiento del destino. Así, los participantes tomarán parte en distintas sesiones formativas, presentaciones de producto y actividades orientadas a descubrir la oferta turística local.

Este año se contará con la participación de Mundosenior, Welcomebeds, Turismo de Marruecos, MSC Cruceros y Explora Journeys, patrocinadores oficiales del encuentro, que presentarán sus productos y novedades ante las agencias asistentes.

El programa comenzará el viernes con la llegada de las agencias participantes, que visitarán durante la mañana las oficinas centrales de DIT Gestión y conocerán el funcionamiento interno del grupo. La jornada concluirá con una cena basada en un menú típico de la región elaborado con productos locales de primera calidad.

Posteriormente, el sábado estará dedicado principalmente a la parte formativa del encuentro, por lo que DIT Gestión presentará a las agencias sus principales novedades previstas para 2026, además de ofrecer sesiones prácticas centradas en herramientas de utilidad para la gestión diaria de las agencias.

Entre ellas, una presentación sobre nuevas funcionalidades y usos avanzados de DitConta, el programa de gestión para agencias de viajes del grupo, y una sesión dedicada a cómo optimizar la presencia en redes sociales de las agencias con una inversión mínima de tiempo.

CONOCER EL DESTINO

Junto a la vertiente profesional, el encuentro mantiene uno de sus rasgos distintivos, que es permitir a las agencias conocer el destino de primera mano. En esta edición, el programa incluirá una visita a una quesería local para descubrir el proceso de elaboración del queso Idiazabal y degustar este producto emblemático del territorio.

Asimismo, los participantes realizarán una visita guiada por Donostia acompañados por guías locales, quienes compartirán la historia, curiosidades y principales atractivos de la ciudad.