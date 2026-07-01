EEUU levanta las restricciones a la exportación de los modelos más avanzados de IA de Anthropic

Archivo - Anthropic presenta sus nuevos modelos de IA Claude 3. - ANTHROPIC - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha levantado los controles a la exportación que pesaban sobre los modelos avanzados de inteligencia artificial Fable 5 y Mythos 5, desarrollados por Anthropic, según ha anunciado la compañía dirigida por Dario Amodei.

"Se han levantado los controles de exportación sobre Fable 5 y Mythos 5", ha informado la 'startup' en referencia a las restricciones a la exportación aplicadas por Washington el pasado 12 de junio sobre los modelos Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, lo que obligó a Anthropic a limitar el acceso de ciudadanos extranjeros, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

De este modo, Fable 5 estará disponible a partir de este miércoles para usuarios de todo el mundo en la plataforma Claude, Claude.ai, Claude Code y Claude Cowork, mientras que la compañía reactivará el acceso en AWS, Google Cloud y Microsoft Foundry lo antes posible.

Asimismo, Anthropic ha restablecido el acceso a Mythos 5 para un conjunto de organizaciones estadounidenses, tras la aprobación del Gobierno de EEUU el 26 de junio y la empresa continúa coordinando con la Administración para ampliar el acceso a un mayor número de socios nacionales e internacionales en el programa Glasswing.

"Durante las últimas dos semanas, hemos trabajado estrechamente con Anthropic para analizar y aprobar Fable 5 con el fin de garantizar la coherencia en todo el Gobierno de los Estados Unidos y fortalecer el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial", ha comentado el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick.

Anthropic lanzó el pasado 9 de junio Fable 5 y Mythos 5, que comparten el mismo modelo subyacente, pero Fable 5 se lanzó con sólidas medidas de seguridad para garantizar un uso más seguro en general, mientras que Mythos 5, con menos medidas de seguridad, se lanzó únicamente entre un pequeño grupo de socios de confianza del Proyecto Glasswing para su uso en ciberseguridad defensiva.

El Gobierno de EEUU emitió el 12 de junio una directiva de control de exportaciones después de tener conocimiento de un informe en el que investigadores de Amazon habían descubierto un método para eludir las medidas de seguridad de Fable 5.

"Durante las últimas dos semanas, hemos colaborado estrechamente con el Gobierno y otros socios, incluyendo Amazon, para revisar el informe y las pruebas", ha explicado Anthropic.

En este sentido, la empresa ha señalado que muchos modelos menos capaces podían identificar las mismas vulnerabilidades que Fable 5, añadiendo que la técnica reportada no expuso ninguna capacidad cibernética única a nivel de Mythos.

En cualquier caso, Anthropic ha asegurado que actuó para solucionar la vulnerabilidad reportada y, en estrecha colaboración con el Gobierno, entrenó un clasificador de seguridad mejorado que detecta y bloquea el comportamiento descrito en el informe, lo que implica que la técnica específica descrita en el informe de Amazon se bloquea en más del 99% de los casos.