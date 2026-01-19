Elaborados Naturales, proveedor de tortilla de patata de Mercadona, eleva un 20% sus ventas en 2025

Sede de Elaborados Naturales - ELABORADOS NATURALES

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Elaborados Naturales, proveedor de tortillas de patata de Mercadona, ha cerrado 2025 con una facturación de 197 millones de euros, lo que supone un aumento del 20% respecto al año anterior, según informa la firma en un comunicado.

En concreto, la enseña, que mantiene una cuota de mercado del 56% en la distribución nacional, señala que este alza de las ventas refleja el "éxito de la estrategia de calidad, expansión e innovación de la empresa", gracias a la alianza con Mercadona, así como su consolidación como referente en la fabricación de tortillas de patata y platos preparados refrigerados con base de patata y vegetales.

Tras una inversión de 40 millones de euros, arranca 2026 con la inauguración de sus nuevas instalaciones, haciéndolo coincidir con su 20 aniversario.

El nuevo centro aporta un valor añadido en calidad de proceso y producto, así como en capacidad de producción de tortillas frescas, pasteurizadas y congeladas a través de 12 nuevas líneas productivas, de las cuales seis han sido implementadas en este momento y las otras más adelante. Así, se producirá un aumento de la capacidad de 300.000 unidades diarias y se alcanzará una capacidad total de 600.000 al día, duplicando el total de unidades que se producen en la actualidad.

Además, gracias a esta ampliación, se estima la creación de más de 300 empleos directos, así como indirectos.

En la actualidad, Elaborados Naturales dispone de tres plantas de producción. La planta de Aguilar del Río Alhama (La Rioja) está especializada en vegetales y migas, con una capacidad productiva de 20 millones de unidades y una plantilla de 150 trabajadores.

La planta de Corella (Navarra) fabrica tortillas de patata y platos preparados refrigerados a base de patata, con una capacidad productiva de 30 millones de unidades y una plantilla de 265 empleados, mientras que la planta de Funes (Navarra) cuenta ya con la producción de 15 líneas de tortillas de patata. Esta tiene una capacidad productiva de 100 millones de unidades y una plantilla de 530 trabajadores haciendo un total de empleo cercano a los 1.000 trabajadores.

Dentro de su 'hoja de ruta', la empresa trabaja en garantizar a futuro el suministro de materias primas, estableciendo acuerdos, estrategias y/o alianzas a largo plazo con proveedores de confianza.

El plan de expansión también está orientado a fortalecer la creciente presencia en el canal 'retail' de la mano de Mercadona como principal cliente, además de impulsar el aumento de las exportaciones tanto de marca blanca como de marca propia.

Actualmente, Elaborados Naturales exporta productos a más de 15 países, incluyendo mercados relevantes como los de Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Sudamérica, y trabaja para ampliar su presencia en Europa, Asia y América.

El consejero delegado de Elaborados Naturales, Sergio Beni, se ha congratulado por los resultados obtenidos. "Siempre estamos buscando mejorar nuestra oferta de valor basada fundamentalmente en la calidad y la mejora continua, ofrecer lo mejor a nuestros clientes y aportar a la sociedad con nuevas propuestas y tendencias de innovación", ha indicado.

"De la mano de Mercadona, vamos a seguir ampliando nuestros negocios y mejorando la calidad de nuestros productos, así como optimizando nuestros procesos con la implementación de nuevas tecnologías. Consideramos que estos resultados son frutos de este esfuerzo, pero no queremos detenernos aquí", ha subrayado.