Elecnor votará en junta un dividendo complementario de 0,41 euros y el nombramiento de dos nuevas consejeras

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Elecnor votará en su junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 27 de mayo en segunda convocatoria, el reparto de un dividendo complementario de 0,417 euros por acción, pagadero el próximo 10 de junio, con cargo a los resultados de 2025.

En total, Elecnor destinará al abono de este dividendo complementario 36,28 millones de euros. En conjunto, sumando este importe al dividendo a cuenta ya pagado, la cantidad total destinada a dividendos con cargo a los resultados de 2025 alcanza los 44,29 millones de euros.

Según consta en el orden del día de la junta remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también se someterá a la aprobación de los accionistas el nombramiento por un periodo de cuatro años de dos nuevas consejeras dominicales, el de Carmen Morenés, patrona de la Fundación Telefónica y exdirectora general de la misma, y el de Marta Prado Aranguren, que ha desarrollado buena parte de su carrera en Hewlett Packard.

Asimismo, la junta votará la reelección de Jaime Real de Asúa Arteche, Ignacio María Prado, Miguel María Cervera y Juan Ignacio Landecho como consejeros dominicales por un periodo de cuatro años, y de Irene Hernández y Francisca Ortega como consejeras independientes, también por el plazo estatutario de cuatro años.

También figura en el orden del día de la junta la reelección de PriceWaterhouseCoopers como auditor de la sociedad para el ejercicio 2026; la aprobación, con carácter consultivo, del informe anual de remuneraciones de los consejeros de la compañía correspondiente al ejercicio 2025, así como el visto bueno a las cuentas del grupo del año pasado y de la gestión de su consejo de administración.