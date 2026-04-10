Embraer nombra a Felipe Santana nuevo vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Relaciones con Inversores

Archivo - Felipe Santana, nuevo vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Relaciones con Inversores de Embraer. - VITOR MACHADO - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del fabricante aeronáutico brasileño Embraer ha nombrado a Felipe Santana Santiago de Lima nuevo vicepresidente ejecutivo de Finanzas y Relaciones con Inversores, con efecto a partir del 13 de abril.

El directivo, que actualmente ocupa el cargo de director global de Tesorería de Embraer, lleva 18 años en la empresa, donde ha desempeñado funciones de liderazgo en las áreas de operaciones financieras, tesorería, seguros, financiación de clientes y servicios compartidos.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado experiencia en finanzas corporativas y contabilidad, con una "importante exposición" a los mercados de capitales; la gestión de pasivos; la financiación de aeronaves; las relaciones con inversores y bancos; y la gestión de riesgos.

Santana es licenciado en Relaciones Internacionales por la Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) y cuenta con la certificación en Gestión Financiera (CFM) de Insper.

Además, ha completado programas de formación ejecutiva en la Fundação Dom Cabral, la Universidad de Harvard y la Fundação Getulio Vargas (FGV). En 2022, fue nombrado uno de los '20 líderes financieros a seguir' por el Anuario de Perspectivas de Carrera Financiera (Insper y Assetz).

"Felipe Santana es un líder muy respetado dentro de Embraer y se ha formado para desempeñar funciones de alta dirección. Su nombramiento refuerza nuestra confianza en la estrategia de la empresa", ha afirmado el presidente y director ejecutivo de Embraer, Francisco Gomes Neto.