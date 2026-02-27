La empresa de construcción Saint-Gobain ganó 2.883 millones en 2025, un 1,4% más, y mejora el dividendo

Archivo - Logo de Saint-Gobain. - SAINT-GOBAIN - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Saint-Gobain, empresa francesa especializada en construcción ligera y sostenible, obtuvo durante 2025 unos beneficios netos atribuidos de 2.883 millones de euros, un 1,4% más que el año anterior.

Los ingresos retrocedieron un 0,2% en comparativa interanual, hasta los 46.483 millones de euros. Por origen, el sur de Europa, Oriente Medio y África generaron 16.069 millones de euros, un 0,7% menos, mientras que en el norte de Europa la cifra de negocio repuntó un 0,1%, hasta los 13.783 millones de euros.

Después, el continente americano brindó 12.957 millones de euros y la región de Asia-Pacífico otros 5.256 millones de euros, esto es un 4,4% menos y un 11,1% más, respectivamente. Las operaciones intraempresariales restaron 1.581 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se mantuvo prácticamente invariable con 7.203 millones de euros, igual que el margen de Ebitda, que permaneció en el 15,5%. De su lado, la deuda neta consolidada se incrementó un 5,9%, para acabar el ejercicio en los 10.356 millones de euros.

Ya solo en el cuarto trimestre, las ventas totales de Saint-Gobain se redujeron un 2,8% tras cerrar en los 11.207 millones de euros.

"A pesar de un contexto internacional turbulento, marcado en particular por la debilidad del mercado norteamericano, logramos mantener márgenes estables durante el año y completar con éxito nuestro plan estratégico 2021-2025, 'Grow & Impact', cumpliendo todos sus objetivos financieros y estratégicos", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Saint-Gobain, Benoît Bazin.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

La multinacional gala prevé para 2026 un "panorama geopolítico incierto y uno macroeconómico complicado" con un margen de Ebitda que será superior al 15%.

Así, en Europa anticipa una "recuperación gradual" que arrojará resultados dispares por país. En América del Norte continuará la debilidad del mercado en el primer semestre, aunque remontará en el segundo, y dentro de Asia-Pacífico y Latinoamérica destacará el buen desempeño de India, México y el sudeste asiático.

El consejo de administración de Saint-Gobain propondrá en la junta de accionistas del 4 de junio el reparto de un dividendo en efectivo de 2,30 euros con cargo al año 2025, un 4,5% por encima del de 2024. Este se abonará el 10 de junio a los tenedores que figuren como tal al cierre de la Bolsa dos días antes.