La empresa de servicios petroleros Marathon Petroleum ganó 3.426 millones de euros en 2025, un 17,5% más

Archivo - Instalaciones de refino de Marathon Petroleum. - Marathon Petroleum - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La compañía estadounidense de servicios petroleros Marathon Petroleum registró un beneficio neto atribuido de 4.047 millones de dólares (3.426 millones de euros) en 2025, equivalente a un avance del 17,5% en comparativa interanual.

Los ingresos bajaron un 3,7%, hasta los 135.222 millones de dólares (114.475 millones de euros). Las ventas brindaron 132.699 millones de dólares (112.339 millones de euros), las inversiones 1.622 millones de dólares (1.373 millones de euros), la liquidación de activos 173 millones de dólares (146,5 millones de euros) y otros conceptos 728 millones de dólares (616,3 millones de euros).

De su lado, el sumatorio de gastos de producción, depreciación, amortizaciones, venta o administración, entre otros, retrocedió un 5%, hasta los 126.931 millones de dólares (107.456 millones de euros).

En cuanto al cuarto trimestre, la empresa obtuvo unas ganancias de 1.535 millones de dólares (1.299 millones de euros), cuatro veces (313,7%) más, y una cifra de negocio de 33.422 millones de dólares (28.294 millones de euros), un 0,1% más.

"En 2025, el sólido rendimiento operativo de las refinerías y la ejecución comercial impulsaron la generación de flujo de caja", ha afirmado la presidenta y consejera delegada de Marathon Petroleum, Maryann Mannen.